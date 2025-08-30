sábado 30 de agosto 2025

Liga Profesional

San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica y empató sin goles ante Huracán

El "Globo" pudo resistir pese a jugar más de una hora con uno menos en el clásico de la fecha. Igualaron 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Lorenzo y Huracán empataron sin goles en el clásico de la fecha.

San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y se tuvo que conformar con un empate sin goles, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Huracán, pudo aguantar más de una hora con uno menos por la expulsión de Luciano Giménez e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico.

El delantero del “Globo” vio la tarjeta roja a los 26 minutos del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo de “Parque Patricios” a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.

Ya en el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal par San Lorenzo a los ocho minutos, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo.

De esta manera, San Lorenzo, que venía de ganarle 1-0 como local a Instituto de Córdoba, dejó pasar una muy buena oportunidad para escalar hasta la primera posición de la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, el “Ciclón” marcha sexto con 39 puntos, aunque se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Huracán, por su parte, llegó a los 11 puntos y quedó a tres unidades del líder de la Zona A, que es Barracas Central.

Pese a haber estado gran parte del partido con uno menos, los dirigidos por Frank Kudelka tuvieron una clarísima sobre el final con un mano a mano del delantero Matías Tissera, quien terminó rematando con poca puntería.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Racing, mientras que Huracán recibirá a Vélez.

FUENTE: Ahora.com.ar

