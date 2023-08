Tras la llegada de Cavani, una estrella de Boca dejaría el club: los motivos

¡FIESTA EN LA BOMBONERA! Edinson Cavani fue presentado en Boca Juniors

El conductor arrancó diciendo: “Yo me preguntaría que pasará con Benedetto en Boca”. Y, tras una pausa estratégica, repitió su argumento con mayor énfasis, dando a entender que el jugador se iría a otro club: “Yo está altura de la noche me preguntaría que pasaría con Benedetto en Boca y yo estaría muy atento a una oferta del fútbol mexicano ”.

El Pollo Vignolo agregó un dato fundamental: “Benedetto no viaja a Uruguay y al ratito de la presentación de Cavani se supo que no va a jugar contra Nacional por un edema en el gemelo, yo también me preguntaría sobre su posición en la cancha y sobre su futuro en Boca”.

Para poner en contexto las palabras del animador, es importante recordar que, este lunes, Darío Benedetto se hizo estudios médicos por una fuerte molestia que arrastra desde el pasado duelo ante Independiente y se confirmó una lesión que lo dejará fuera del partido contra Nacional por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según informó Boca Jr. a través de su cuenta oficial de Twitter, Benedetto sufrió “una contractura del gemelo interno derecho” en el duelo ante Independiente por la última fecha de la Liga Profesional y, por esa razón, no viajará a Uruguay.

