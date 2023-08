"Sin errores" y "con mucha concentración", el planteo de dos técnicos sanjuaninos

Ambos técnicos finalistas coincidieron que es un partido de mucha concentración y no se debe dar lugar a ningún error. Uno mínimo le puede costar muy caro y eliminarlo del Mundial.

Juan Colarte (47) dijo qué le está faltando a la Selección de Germán Portanova: "Se nota la falta de efectividad en la definición, eso le lleva a tener que llegar al último partido obligadas a ganar". Y Ale Gimeno (37) expresó: "Estamos por debajo del potencial de las grandes selecciones, pero el grupo y el cuerpo técnico están muy comprometidos en mejorar y dar el 100%".

Sobre Suecia, uno de los candidatos a quedarse con el Mundial, el DT de las Verdinegras aseguró: "Analizaría bien el rival sabiendo que ya está clasificada y ver si guarda jugadoras para lo que viene teniendo en cuenta eso, lo planteamos. Es muy difícil afrontar un partido donde en único resultado es ganar contra una Selección con historia".

Es tratar de salir lo más concentrada posible sabiendo que no hay errores, hacernos fuertes en el medio campo donde ellas explotan su juego, robar rápido la pelota y en que en pocos pasos que rompen la defensa para poner mano a mano a las delanteras

Gimeno, el entrenador recientemente campeón del Torneo Jazmín Videla afirmó sobre el rival: "Está muy complicado, Suecia tiene jugadoras de primer nivel mundial como Rolfo, Asllani y Blackstenius, además de mucha altura lo que las hace muy complicadas en las pelotas paradas".

No puedo decir nada que Portanova no sepa, creo que va a plantear un muy buen partido. Lo que se espera es a Suecia siendo protagonista y a la Selección muy concentrada para atacar luego de la recuperación del balón

Por último, Colarte dijo que no tocaría el equipo y saldría a jugarlo con las mismas once que estuvieron en el empate 2-2 con Sudáfrica. "Hay que confiar, material hay y se puede dar la sorpresa".

Gimeno sí movería piezas en el equipo inicial y lo haría con el ingreso de la volante Cami Gómez Ares, actual jugadora de Boca. "Esto se puede lograr con mucha concentración y ovarios, dejando una buena imagen para representarnos a todos nosotros".

Qué necesita la Selección Argentina para pasar a octavos

Si la Selección Argentina gana, necesita que empaten Italia y Sudáfrica o que gane Sudáfrica por menos goles de los que convierta la albiceleste y así pasaría a la siguiente ronda

Si la Selección Argentina empata, no clasifica

Si la Selección Argentina pierde, queda afuera

La probable formación de la Selección Argentina

Vanina Correa; Sophia Braun o Julieta Cruz, Adriana Sachs, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Braun o Daiana Falfan y Lorena Benítez; Paulina Gramaglia, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.

El posible once de Suecia

Zecira Musovic; Nathalie Björn, Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson; Johanna Kaneryd, Ingrid Angeldal, Elin Rubensson, Jonna Andersson, Kosovare Asllani, Fridolina Rolfo; y Emma Blackstenius. DT: Peter Gerhardsson.