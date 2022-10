Tras la golpiza al arquero, Árbol Verde pierde su cancha: qué dice la sanción

"Cuando voy por la mitad de la tribuna, de repente aparecen dos personas que se dirigen hacia mí. Una de ellas me dio el golpe fuerte. Después no recuerdo más nada. Yo perdí el conocimiento. Recién me desperté cuando estaba en el hospital, pero no me acordaba de nada"

A raíz de eso, la sanción salió en contra del equipo del barrio Cabot y lo multó. Árbol Verde tendrá que cumplir con 6 fechas de suspensión en su cancha y no podrá contar con público donde haga de local.

"Visto y analizando el informe arbitral y los descargos efectuados de ambas instituciones, como así también los jugadores. Este tribunal Resuelve:

1º Suspensión de la Cancha por el termino de seis (6) fechas; sin público donde haga de local de acuerdo al art 80".