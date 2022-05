En Árbol Verde dicen que el problema son los menores: "Son intocables"

"Ya había terminado el encuentro. Estábamos con los policías conversando y creíamos que no había nadie en la cancha. Pero de repente empezamos a sentir unos gritos, corren dos policías hacia el lugar y ven al muchacho. Ahí nos enteramos de lo sucedido, no vimos nada", expresó el dirigente.

Gómez explicó que el robo y agresión ocurrió en la tribuna oeste, donde no hay efectivos policiales. "El periodista no se identificó como periodista, sino lo hubiésemos ubicado en otro sector. Porque en ese lugar, en la oeste, tenemos problemas de vieja data. Nadie ocupa ese sector, sólo los chicos que cruzan un paredón. La verdad es que nadie vio nada, nosotros estamos para cuidar el club y hacer bien las cosas".

Desde la institución responsabilizaron por al ataque a Soria a un grupo de menores que trepa el paredón para ingresar a la cancha sin pagar entrada. Aseguran que "ya no saben qué hacer" y por eso piden ayuda a la Policía de San Juan. "Son niños de 11 y 12 años. Son menores y no los puede tocar nadie, ni retarlos, porque pierde uno. Necesitamos más presencial policial en los alrededores del club y todos los días, porque hay chicos y chicas que van todos los días a practicar deporte. No puede desaparecer una entidad que contiene a 250 deportistas por un grupo de chicos que hace daño o cosas que no se deben", apuntó Gómez.

Pero los incidentes no sólo ocurren cuando partidos de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Gómez señaló que también hay conflicto cuando entrenan los chicos de inferiores de hockey sobre césped y fútbol. "Ni la policía se puede hacer cargo. Se los llevan y a las dos horas el juez los libera. Nosotros tenemos el portón abierto y pasan corriendo a cada rato. Se suben a la tribuna y trepan las paredes. Y si nosotros accionamos mal seguro vamos presos. Necesitamos que nos ayuden, ya no queremos rabiar más con este tema. A este club lo sostenemos desde hace más de 100 años, con plata de nuestro bolsillos. Queremos que siga adelante, que nadie más arrebate celulares ni dañe al club", cerró.