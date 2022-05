Entre seis, atacaron a un periodista deportivo en la cancha del Árbol Verde: "No vuelvo más"

El sábado a la tarde, luego de un partido de fútbol que protagonizó el club Árbol Verde con Juventud Unida, en Concepción, un periodista deportivo fue atacado por seis personas. Le robaron y lo dejaron sangrando. El hombre expresó su descontento en las redes sociales y cargó contra las autoridades de la institución y la Liga Sanjuanina. "He decidido, por mi bien, no volver nunca más al estadio de Árbol Verde debido a que es totalmente inseguro para cualquier persona", escribió.

La víctima de la inseguridad es Martín Gustavo Soria, del equipo periodístico de Stylo Deportivo. "Me tomaron del cuello y me golpearon (en la cabeza, boca, cuerpo) para robarme el celular y la billetera", dijo. Y ahondó: "Esto sucedió bajando de las escaleras del sector norte detrás de los bancos de suplentes". Acto seguido, detalló una situación aún más lamentable: "Yo pedía ayuda y nadie hizo absolutamente nada porque ahí se conocen todos. Después empezaron a murmurar y nombrar quienes eran los que me atacaron pero en su momento nadie intervino y todos los presentes atinaron a mirar".