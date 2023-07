Tobías Martínez, en la historia: del recuerdo del karting al ídolo del TC que se convirtió en su amigo 

"Esta carrera es especial para el TC por el Desafío de las Estrellas, pero para nosotros es una fecha más del año y lo que queremos es sumar. Son especiales las carreras acá, por toda la gente, por todo el público. Siempre disfruto mucho cuando son en San Juan, me gustan" , comenzó relatando Tobías, que marcha primero en la competencia del TC Pista.

Ser piloto no es nada fácil, tiene sus desafíos y su práctica diferente al resto. "Entrenamos mucho la fuerza G por el auto de carreras, eso es para entrenar toda la fuerza opuesta a la que viene del auto. Hacemos también mucha bici por el tema de la respiración, lo aeróbico. Si bien vamos sentados, hace mucho calor. Son muchas vueltas, muchos momentos de mucha temperatura. De estar respirando oxígeno no del todo limpio, tenemos el escape de los gases del motor y por ahí en algún choque te entra el gas y no das más de dos vueltas".

Sobre sus inicios en el deporte motor dice que no fue que lo eligió, sino como que se fue dando. Inició como todos en un karting y fue escalando hasta hoy ser quien es: un tal Tobías Martínez que lidera las posiciones del TC Pista.

"Arranqué a los 6 o 7 años en karting. De a poco fui avanzando en el automovilismo y ya estaba cada vez más adentro. Simplemente seguí y de a poco se fueron dando las cosas. Creo que es algo de toda la vida. Probé en el karting de mi amigo y esa vez me quedé fascinado, si bien era muy chiquito pero ahí elegí quedarme con esto".

¿Cuál es tu objetivo? fue la pregunta a Tobías Martinez, y él respondió de inmediato: "Llegar al TC. Es como jugar en Primera. Es el objetivo de todos los pilotos que arrancan y que sienten un poco de amor por el Turismo Carretera y estamos a un paso de lograrlo. Si bien es complicado, porque hay mucho nivel y todos vamos hacia lo mismo".

El piloto sanjuanino dijo que de niño admiró a Christian Ledesma y hoy comparten equipo: "Me pasó de verlo en la televisión cuando era chiquito, cuando recién estaba arrancando en el automovilismo, él era el piloto del momento y ahora compartir equipo, cenas. Tenemos más que un vínculo de piloto a piloto sino de amigos y se formó algo lindo con quien de chiquito miraba y admiraba mucho".

image.png Christian Ledesma, el piloto del TC, que miraba y admiraba Tobías Martínez

Tobías Martínez llega puntero a San Juan y dará un paso histórico en el automovilismo

El joven sanjuanino Tobías Martínez con su Chevrolet #107 de Las Toscas Racing, llega a disputar la fecha 9° de la temporada del TC Pista al Circuito San Juan Villicum, en su San Juan natal. Tobías es el líder del campeonato con 294 puntos, seguido por Agustín Martínez y Rodrigo Lugon, respectivamente.

El Turismo Carretera llegará a San Juan desde el próximo viernes 21 hasta el domingo 23, para disputar la fecha 9 del campeonato en el Circuito San Juan Villicum, lo que será un fin de semana lleno de emociones para los fanáticos del automovilismo en la tierra del deporte, donde habrá presencia sanjuanina en las máximas categorías del automovilismo nacional: Facundo Della Mota (Turismo Carretera) y Tobías Martínez (Turismo Carretera Pista).

El joven piloto local está en una posición destacada como líder del campeonato del Tc Pista con 294 puntos y ahora tiene la oportunidad de demostrar su talento en su tierra natal. El Circuito San Juan Villicum será el escenario de la novena fecha, donde el Turismo Carretera estará acompañado por el Tc Pista y la Fórmula 3 Metropolitana.

El sanjuanino de 22 años, está a punto de hacer historia al convertirse en el primer piloto local del Turismo Carretera Pista en correr en su provincia mientras lidera el campeonato. Es un logro destacado tanto para él como para el deporte sanjuanino en general. En el año 1999, Fabricio Benedetti se consagro campeón del Turismo Carretera Pista, pero no tuvo la posibilidad de poder correr en su tierra, debido a que en ese año no se presentó la categoría en el Autódromo el Zonda Eduardo Copello, en esta oportunidad, Tobias será el primer sanjuanino en hacerlo en 28 años de historia de la categoría. Sin duda, esto generará una gran emoción entre los fanáticos locales y agregará un elemento adicional de apoyo y entusiasmo para Tobías, debido a que desde el inicio de la categoría en el año 1995 nunca un piloto sanjuanino corrió en su provincia liderando una competencia de Turismo Carretera.

