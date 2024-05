Subastarán uno de los Balones de Oro de Maradona que fue robado hace 35 años

Aunque Diego Armando Maradona nunca ganó de manera oficial el Balón de Oro al mejor jugador del planeta, ya que en esa época no eran considerados los futbolistas que no nacieron en Europa; sí recibió dos distinciones especiales: en 1995 recibió uno honorífico por parte de la revista France Football por su trayectoria, aunque previamente, en 1986, se había ganado uno por haber sido elegido como el mejor jugador del Mundial de México que obtuvo con la selección argentina.

La distinción por su labor en la Copa del Mundo, en cambio, fue robada previamente. El oriundo de villa Fiorito, en su afán por recuperarlo, movió contactos en la camorra napolitana para que lo ayudaran a recuperarlo. Así se lo reconoció Salvatore Lo Russo, uno de los líderes, a los fiscales de la DDA de Nápoles (Dirección de Investigación Antimafia) Sergio Amato y Enrica Parascandolo en 2010 tras su detención.

El diario francés L’Equipe recuerda que a las 14.20 del día del robo, cuando el banco cerraba sus puertas, ocho miembros de la Camorra entraron al recinto con máscaras de carnaval. El periodista del diario italiano Il Mattino, Gigi Di Fiore, afirmó al periódico galo que “Atravesaron una pared con un agujero” y se encontraron con más de 400 cofres, aunque abrieron alrededor de sesenta cajas: allí habrían localizado dos vinculadas al ídolo del Napoli. Presentaron la denuncia inmediata, asegurando que había joyas, diamantes y siete relojes, aunque también el Balón de oro.

“Hice que Maradona recuperara los relojes a través de “Peppe ‘o biondo”, que los encontró en Picuozzi (los hombres del clan Mariano) en los barrios españoles”, apuntó Lo Russo según publicó el diario italiano Corriere della Sera. Pero, según aquel testimonio, el Balón de Oro mundialista había sido fundido para venderlo como oro puro: “No fue posible recuperarlo porque ya lo habían derretido. También envié al lugar una suma de 15 millones de liras, pero me las devolvieron porque el trofeo ya se había ido”. Esa era la versión más repetida, hasta las últimas horas...

Esta historia dio un giro inesperado: aseguran que el artículo fue encontrado por un franco-argelino llamado Abdelhamid B, un ex galerista fanático de las subastas. Y, para colmo, el trofeo será subastado el 6 de junio de 2024 en Aguttes, una casa especializada en el rubro, ubicada en París. Se estima que su precio rondaría entre los 12 y los 15 millones de euros.

En la descripción de la página web del sitio de subastas, informan que el galardón es una aleación de cobre dorado con inclusiones negras. Tiene 28 centímetros de alto, un diámetro de 15.8 cm y pesa aproximadamente unos 4 kilos. También aclaran que el objeto posee “rastros de roces y rayones” y aclara que falta la placa de identificación. El mismo, en su momento, fue presentado en el reconocido Lido de París por la firma Adidas y la revista deportiva France Football a Diego Maradona el jueves 13 de noviembre de 1986. Aquel día Diego recibió el Balón de Oro y Harald Schumacher, arquero del finalista Alemania, se quedó con el del plata.

Esta pieza descubierta recientemente será exhibida desde el 21 de mayo (excepto los fines de semana) y subastada el 6 de junio. Aguttes, que solicita un depósito de 150 mil euros para participar de la puja, sostiene que “el comprador conoce plenamente la procedencia y la historia de este objeto. Ningún hecho nuevo posterior a la venta podrá comprometer la responsabilidad de la empresa vendedora”.

“No todos los días nos encontramos con un objeto como este“, manifestó Maximilien Aguttes, director de desarrollo de la institución. Según su relato en diálogo con el diario francés L’Equipe, Abdelhamid B encontró esta reliquia en Rue d’Oran, en un evento donde los vendedores colocan multitud de cajas en el suelo. “Uno va y busca, es como ir a la feria”. Compró una caja que contenía unos 150 premios. “Algunos eran de falso mármol, otros en plástico. Entonces vio uno que brilla”, esbozó. “Lo compré todo por unos cientos de euros. Trabajo por instinto, así que no presto atención al resto”, recalcó. Pero el Balón de Oro de Maradona no sería el único tesoro que encontró este franco-argelino. También se encontraba un Botín de Oro, el cual se presume que podría ser del neerlandés Marco van Basten.

“Tardé un año y medio en darme cuenta de que no era un premio de balonmano”, admite Abdelhamid. “Me puse a investigar. Y me di cuenta de que, en el fútbol, había habido otros Balones de Oro además del tradicional. Pensé que me estaba acercando a la verdad. Pero ese fue el comienzo de siete años de ser un mitómano”, añadió. El nuevo dueño de este impactante artículo explicó que en su búsqueda llegó a contactarse, aunque sin éxito, con Adidas y la FIFA para conocer la historia de este premio.

Vale destacar que este no es el primer artículo de Diego Armando Maradona que es subastado. En mayo del 2022 una persona compró la histórica camiseta que utilizó Pelusa ante Inglaterra en el Mundial de 1986, en el partido que marcó los dos goles más icónicos de su carrera. La puja, que había comenzado hace varios días, tuvo una oferta final de 7.142.500 libras (USD 9,2 millones), según le informó a Infobae la casa de subastas Sothebys. La cifra batió cualquier tipo de récord en relación a una prenda futbolística.