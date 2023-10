Sol de Mayo, el club humilde de la Villa Marini: el salto de categoría que marcó su historia

Paredón amarillo y con letras verdes. En grande se lee con orgullo ' Sol de Mayo ', el club de Santa Lucía que ahora hará historia en el Regional Amateur . Un plantel numeroso de pibes jóvenes que jugarán por amor a la camiseta, ya que el club no podrá pagar sueldos y es el único que no incorporó refuerzos. Su línea en el tiempo y el salto de categoría: el roce con los mejores y el soñar con alcanzar el cielo.

image.png

El club de la esquina de calle Buenos Aires y Libertad fue fundado en 1953 y actualmente cuenta con 30 socios. En esa época pisó fuerte en el departamento del Este y desde ahí empezó a marcar terreno: "Fue uno de los clubes mas fuertes de Santa Lucia junto con la Villa Don Arturo (otro clasificado al Regional). Fue creciendo de a poco y el presidente fue comprando los terrenos en un lugar donde solo habían casas, de a poco se fue demoliendo y creando. Empezaron por alquilar casas hasta poder comprar los lotes, donde después se empezó a reestructurar todo", comentó Rafael Brizuela (48), la máxima autoridad de la institución, a Tiempo de San Juan.

Sol de Mayo no tiene cancha y una empresa le presta para hacer de local. Además cuenta con fútbol masculino y femenino, y futsal y hockey sobre césped

Rafael vio pasar muchos procesos. Está al frente desde hace 15 años y en ese tiempo, logró conseguir grandes cosas que hoy lo llenan de alegría: desde construcción del club al paso al Regional Amateur.

image.png

"A lo largo de los años, el club fue cambiado totalmente. Esto era una institución de cuatro paredes, no tenía más que eso. Empezamos a trabajar con el dinero que nos daban los campeonatos, cantina, rifas y así nos pusimos manos a la obra para vestir la institución, y después hacer lo que es Sol de Mayo", aseguró su presidente, quien se encontraba limpiando, mientras que Alicia, su esposa, es una gran colaboradora: "Ella es la que lava los equipos y limpia la institución. Todo lo hacemos a donores".

image.png

Sol de Mayo dio la sorpresa y fue uno de los primeros clasificados a la competencia por haber logrado una buena temporada en la Liga Departamental y Copa de Campeones. Ante esto, su presidente mantiene los pies sobre la tierra, pero invita a soñar con poder marcar un antes y un después en la competencia más federal: "Lo que vamos a jugar es algo muy lindo, muy competitivo. Como lo podemos jugar una vez o como se puede ir mucho mas arriba. Esto es ir pasito a pasito, porque lamentablemente el tema económico es muy difícil".

La institución es humilde y barrial. Los jugadores entrenan y juegan por amor amor a la camiseta y así lo hará con el Regional Amateur que dará comienzo este 29 de octubre en las diferentes canchas del fútbol sanjuanino.

image.png

Sol de Mayo debutará ante 25 de Mayo con el arbitraje Néstor Nievas

"Lamentablemente no se les puede pagar, no se puede traer refuerzos. El 80 porciento son nacidos en el club y tienen menos de 21 años. El club no cuenta con dinero para pagarle a los jugadores, pero hacemos todo lo posible para poder participar", aseguró Rafael.

El equipo competirá en dos torneos, la Liga Departamental y el Regional Amateur, con los mejores equipos de la provincia y quienes buscarán tener un lugar en los cuatro ascensos. "Ellos entrenan todos los día. Lo hacen en las plazas, detrás de la Terminal, en la Circunvalacion y en la plazoleta de calle Colón y San Lorenzo. Esto es algo muy de barrio".

image.png

"Estar en el Regional es un paso en la historia. Se fue dando solo. Por los chicos que teníamos en inferiores, se acercó Sergio Medina (el DT actual del equipo). Le comenté, me dijo que le íbamos a dar ficha a los chicos del club a futuro y ese futuro fue muy corto, porque en 4 meses salimos campeones de la Liga de Santa Lucía, después terceros y al próximo año volvimos a salir campeones. Eso nos llevó a jugar Copa de Campeones y ahora el Regional".

image.png

EL DESAFÍO Y EL SUEÑO CUMPLIDO DE ESTAR EN UN REGIONAL: "SERÍA LINDO IR POR LA ÉPICA"

Sol de Mayo jugará por primera vez en su historia el Regional Amateur. A horas del debut en la competencia, Tiempo de San Juan conversó con Sergio Guerra, el ayudante de campo de Sergio Medina en el primer equipo. Contó sus sensaciones y el objetivo que tendrá el equipo.

"Los chicos están muy entusiasmados y estamos tratando de acomodarnos a lo que el club nos brinda. Estamos contentos porque a todos los entrenamientos están yendo más de 35 chicos y uno ve el entusiasmo que le pone cada uno", relató Guerra, el AC del equipo.

"Entrenamos en la noche para esperar a los chicos que salen de trabajar o de los que van a la facultad. Muchos se la rebuscan. Nosotros siempre los estamos esperando. Ellos le ponen muchas ganas y queremos darle pelea a cualquiera", afirmó.

