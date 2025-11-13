jueves 13 de noviembre 2025

Galería de fotos

Social San Juan cumplió 86 años y lo celebró con un 'partido distinto' y toda la familia del sentimiento decano

Los más pequeños de la Escuelita, profes y jugadores de las Primeras masculinas y femenina compartieron una jornada especial llena de risas y anécdotas sobre patines en la Villa América

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Atlético Social San Juan cumplió 86 años el pasado 11 de noviembre y lo festejó ese mismo día con una jornada en la que hubo tiempo para una deliciosa merienda y un partido amistoso entre los distintos protagonistas de la identidad pionera del hockey sobre patines.

Los más chiquitos de la Escuelita, de alguna manera, fueron los encargados de abrir los festejos entre jugos, papas fritas y otros productos mientras la bocha ya rodaba sobre la pista de la Villa América.

Posteriormente tuvo lugar un encuentro amistoso en el que tomaron parte distintos jugadores de las categorías superiores masculinas y femenina versus los profesores de las distintas divisiones. La familia decana disfrutó desde la tribuna de un nuevo año de vida de esta querida y laureada institución.

