Si Cuevas gana la pulseada, la dirigencia bohemia amenaza con ir a la Justicia

Este miércoles hubo reunión en la sede de calle Chile: los dirigentes esperaban a Oscar Cuevas, quien se ausentó sin aviso.

Lo que dicen desde este sector es que ellos tenían la clave para entrar al sistema, que de hecho ingresaron días atrás y cargaron la documentación correspondiente al entrenador Salvador Mónaco y a los casi 30 jugadores que trabajan con el tucumano. Sin embargo, cuando quisieron ingresar nuevamente, no pudieron y temen que "pase cualquier cosa". "Se están dando algunas situaciones irregulares. Por ejemplo, cambiaron la contraseña que nosotros teníamos sin avisar a nadie. Ahora no podemos ingresar al sistema. ¿Y si borran los datos nuestros y le dan el alta a Bove? ", expresó furioso Mauricio Perona, un dirigente de Peñarol.

Ante esta situación, los dirigentes se reunirán con dos abogados para buscar asesoramiento. Entienden que Cuevas se está manejando de manera ilícita y si no tienen respuestas favorables en las próximas horas, amenazaron con ir a la Justicia. "Meteremos un amparo. Quieren autorizar a Cuevas con una sola firma y eso no corresponde. No está permitido dentro del estatuto de la AFA. Si hay que parar todo el fútbol lo vamos a hacer porque es inconstitucional", agregó Perona.

Según el artículo 41 del Estatuto de la AFA, la Comisión tiene la derecha respecto a las inscripciones y firma de contratos. "En todos los casos, la sola firma del Presidente no será válida si la misma no es refrendada por el Secretario General", dice el mencionado artículo. Esto quiere decir que Cuevas necesita la firma de Javier Guillén para ratificar a Cristian Bove como DT del plantel mayor, cosa que este último no avala ya que apoya a Salvador Mónaco. "Él quiere incluir la firma de su hijo y eso no se puede. Nosotros ya mandamos la lista de buena fe a la Liga Sanjuanina de Fútbol, ente que no le recibió la documentación a Cuevas por tener una sola firma, y a la AFA. Esperamos el visto bueno", cerró Perona.

Mientras se resuelve el conflicto, ambos equipos se entrenan en diferentes canchas (Bove en el Bicentenario y Mónaco en el predio chimbero de Peñarol) y tienen hasta pactado el viaje para este viernes a las 22hs. Insólito.