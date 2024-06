Sebastián Villa está a un paso de volver al fútbol argentino: la gente, en contra de la decisión

"Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés. Aunque esté en libertad condicional, sus acciones no deben ser minimizadas.

Las declaraciones del dirigente Vila, que abogan por una "segunda oportunidad" para Villa, ignoran la gravedad de la violencia de género. Creemos en la rehabilitación, pero esta debe incluir una verdadera reflexión y reparación del daño causado, aspectos que no se ven en este caso.

La incorporación de Villa envía un mensaje erróneo a la comunidad, especialmente a las víctimas de violencia de género. Instamos a Independiente Rivadavia a reconsiderar esta decisión y a demostrar un compromiso real con la lucha contra la violencia de género".

