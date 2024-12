Se fracturó Dibu Martínez: qué tiene y cuánto tiempo estará afuera

El guardameta fue reemplazado en el entretiempo, porque además del mencionado problema en la mano también tenía una molestia en la espalda. Si bien los médicos reconocen que su ausencia no será prolongada, quieren asegurarse de que esté recuperado antes de volver a un campo de juego.

La buena noticia para la Albiceleste es que no hay compromisos por más de tres meses, con lo cual tiene un tiempo considerable no solo para dejar atrás este problema si no también para llegar con ritmo de sobra. El próximo duelo de los dirigidos por Lionel Scaloni será el 19 de marzo ante Uruguay como visitante.