Sánchez, imparable: fue campeona dos veces en una semana y tiene más de 60 goles

"Me considero una persona muy competitiva, siempre quiero ganar" "Me considero una persona muy competitiva, siempre quiero ganar"

Sin título.jpg

San Martín hizo un buen campeonato y se tomó revancha por lo que ocurrió en el Apertura. Venció 3-1 a Aramburu y Roxi Sánchez tuvo dos apariciones claves para sacar la diferencia.

"Nos habíamos quedado un poco bajón por la final que perdimos con Desamparados, pero sabíamos que para tener revancha teníamos que enfocarnos en este próximo así fue, logramos fortalecernos como grupo, como equipo y creo que ayer en el partido se vio reflejado todo, incluso, nuestro trabajo de todos los días", le contó la goleadora del campeonato a Tiempo de San Juan.

image.png

A la par de San Martín, Roxi estuvo disputando un campeonato con Puntineras, equipo consolidado y favorito de la Liga Femenina de Fútbol 7. Fueron campeonas de principio a fin y la verdinegra se llevó la placa a la máxima goleadora con 45 tantos.

image.png

"En lo personal, el premio fue un impulso de decirme a mi misma que el doble turno, entrenar a altas temperaturas, la constancia, la disciplina, las frustraciones y mil cosas más... nada fue en vano", aseguró la jugadora que con los goles de Puntineras y los que convirtió con el club de Concepción, casi llega al centenar en una temporada.

image.png

LA HISTORIA DE ROXI SÁNCHEZ, LA GOLEADORA DEL FÚTBOL FEMENINO

Roxana tiene 26 años y es la del medio de 6 hermanos -dos más chicos y tres más grandes-. Creció jugando a la pelota en la calle y siempre pedía una redonda para el Día del Niño, Navidad o Reyes: "El fútbol es mi cable a tierra. Es lo primero que pienso en el día".

image.png

"Cuando era chica tenía una amiga que siempre la veía llegar con botines y las medias largas, hasta que un día le pregunté y me dijo que entrenaba fútbol en un club. Ni lo dudé. Tenía 14 años cuando empecé en Santo Domingo, después pasé por Peñarol, Colón, hasta llegar a mi anterior club Aramburu y ahora San Martín", mencionó la goleadora.

En su casa todos son fanáticos de San Martín e incluso afirma que tiene como fans a sus papás, quienes la siguen a cada cancha que va: "Mi viejo lo disfruta montón".

image.png

"Empecé en San Martín porque no estaba en un buen momento y necesitaba motivación, un cambio de aire. Conocí a las chicas y en mi familia son todos hinchas, me gustó, me quedé y no me voy" "Empecé en San Martín porque no estaba en un buen momento y necesitaba motivación, un cambio de aire. Conocí a las chicas y en mi familia son todos hinchas, me gustó, me quedé y no me voy"

"Soy perfil bajo y me gusta superarme. El fútbol es mi cable a tierra. Soy capaz de hacer lo que sea por mejorar" "Soy perfil bajo y me gusta superarme. El fútbol es mi cable a tierra. Soy capaz de hacer lo que sea por mejorar"