San Martín, en stand by: el arrastre de los empates, la sequía de los delanteros y los canteranos que 'desaparecieron'

Quilmes lo golpeó en el resultado y anímicamente hace más de mes, cuando lo aplastó 3-0 en el Hilario Sánchez. Fue sin duda el baldazo de agua fría necesario para saber donde estaba parado. Después de eso Pancho Martínez tuvo un ciclo corto y la CD eligió a Raúl Antuña como su sucesor, sin embargo, el ex jugador aún no pudo despertar al equipo. ¿Mala racha o tiempo para volver a ser?: el arrastre de los empates, la sequía de los delanteros y los canteranos que 'desaparecieron'.

Sacando cuentas, el equipo sanjuanino suma 18 puntos en 12 fechas y está a cinco de Quilmes (23), el líder de la Zona A de la Primera Nacional. Al quiebre lo tuvo con el cervecero, quien lo sentenció en el Hilario y desde ese momento no pudo volver a hacer pie en el campeonato. El torneo es largo, pero en este momento San Martín sufre la falta de goles y sin duda, todo el peso de las críticas recae en los delanteros: Nicolás Franco y Sebastián González.

Nicolás Franco es el titular del equipo verdinegro, pero después de haber convertido en la primera fecha, no puede reencontrase con el gol. Eso lo impacienta y hasta se lo nota molesto cuando no resuelve de la mejor manera.

image.png

El otro punta del equipo es Sebastián González, quien se incorporó esta temporada como un delantero de peso y quien llegó con una mochila de goles. Lo cierto es que eso sí ocurrió, pero en los primeros partidos, cuando en reemplazo de Franco (lesionado), el ex Tigre hizo lo que mejor sabe y así sumar tres goles con esta camiseta.

image.png

Es cuestión de rachas, los delanteros viven del gol y es muy importante la banca del DT, que en este caso, Antuña, le había asegurado a Tiempo que Franco tiene todo su apoyo y que es "hasta que se le abra el arco".

El área sólo es de ellos, pero el que también se probó en esa función fue Ezequiel Montagna. El volante cumplió la rol de nueve cuando San Martín enfrentó a Godoy Cruz por Copa Argentina y lo hizo bien. No es su posición habitual pero le dio velocidad y picó a las espaldas en todas. Sí, se quemó las piernas muy rápido y se fue sustituido, pero fue una alternativa para sorprender a los tombinos.

Por otro lado están ellos, nuestros nueves: Leandro Regalado y Luciano Riveros. Ambos venían siendo citados, pero con el correr de los partidos no fueron de la elección para quedar en la lista de convocados. Regalado se destacó más en la era César Monasterio y después de que Luchi hiciera un campañón con Sportivo Rivadavia, lo llamaron para que regresara a Concepción. Sumó varios minutos, pero le falta -quizás- el roce de la categoría y eso se gana únicamente con la oportunidad de los de arriba.

image.png

Maximiliano Casa y Maximiliano Gutiérrez son los volantes que le vienen manteniendo activa la artillería de Concepción. Si bien hay partidos y partidos, los dos pudieron ganarse el cariño de los hinchas en tan poco tiempo y a base de goles.

Casa se ganó la titularidad por la banda, ya lleva 4 goles en su espalda y es uno de los jugadores más valiosos dentro del once inicial.

image.png

Por su parte, Gutiérrez, también hizo lo propio. Al delantero proveniente del Federal A no le quedó grande la categoría y convirtió 3 tantos con los colores verdinegros. Sin embargo, después no se lo empezó a ver en la lista de convocados. Contra Chacarita estuvo en el banco pero no le tocó ingresar y contra San Martín de Tucumán, no estuvo convocado.

image.png

Torneo largo y muchas oportunidades para mejorar en el camino. El Verdinegro espera revertir la historia y encontrar el estilo de juego que lo lleve al ascenso a Primera División.