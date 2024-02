Estuvo a punto de dejar el fútbol, fue albañil y ahora se luce con la camiseta de San Martín

A Maximiliano Gutiérrez no se le hizo fácil llegar. Cuando estaba en juveniles lo dejaron libre de su club y tuvo que colgar los botines para salir a trabajar. Fue papá, regresó a su viejo amor, brilló en el Federal A y ahora el presente lo tiene vistiendo los colores de San Martín . Llegó como goleador y ya convirtió su primer 'poroto'.

El futbolista hizo inferiores en Instituto, donde estuvo a punto de debutar. Pero no se le dio: fue al banco en un partido de Copa Argentina ante Estudiantes de Caseros (en 2014) y entrenó casi dos años con el plantel profesional. Sin embargo, después bajó a Liga Cordobesa y tuvo que irse del club de sus amores.

Justo en ese momento nació su hija Francesca, hoy de 9 años.

En ese tiempo, Maxi quedó libre y sin oportunidades. Ante este panorama no le quedó otra opción que abandonar el fútbol para trabajar con su papá en la construcción e incluso hizo muchas veces de pintor. Había que rebuscárselas -y aunque parece fácil-, no es así no más despegarte de tus sueños y buscar otro destino.

Un día como cualquier otro, Sarmiento de Leones (de Marcos Juárez, Córdoba) llegó para rescatarlo. Regresó a los entrenamientos y todas las changuitas que le salían las iba tomando, había que sumar una moneda. Maxi aceptó el desafío y volvió a brillar dentro de la cancha con la número 10.

Los llamados empezaron a llegar y el jugador comenzaba a entusiasmarse. Así fue como llegó a Argentino de Monte Maíz, equipo que milita en el Federal A. El futbolista hizo una perfecta temporada y San Martín puso sus ojos en él.

Desde que aterrizó en San Juan se ganó el lugar en el once y Pancho Martínez lo tiene entre sus jugadores importantes. No sólo eso, sino que se acomodó rápido y pudo llegar al gol, el que tanto ansiaba, para comenzar a mostrarse en la categoría.

"Quiero darle lo mejor al club y al equipo. El año pasado me fue bien (en el Federal A) y espero que en San Martín sea igual. Quiero darles goles, asistencias y tratar de que pueda cumplir para la gente", le dijo Maxi Gutiérrez a Tiempo de San Juan, el futbolista que ayer marcó su primer gol con la camiseta de San Martín.

image.png Maxi festejando su primer gol con la camiseta de San Martín

San Martín es un club grande en la categoría y que tiene muchos objetivos por cumplir. Será un hermoso año

