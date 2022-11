San Martín estrenó luces a puro trapo y fuegos artificiales

WhatsApp Image 2022-11-01 at 21.36.17 (1).jpeg

Antes de esto y por el tema de las iluminación, San Martín no podía presentar cancha para jugar de noche, ya que las luces que tenía no eran suficientes para iluminar todo el campo. Es por eso que los trabajos empezaron el 25 de julio bajando las viejas farolas, que se renovaron por última vez cuando San Martín estaba en Primera. El año pasado las autoridades arreglaron la iluminación para volver a jugar de noche, pero fue un trabajo en vano porque no volvió a hacerlo.

Está noche, 12 farolas LED en cada torre se encendieron a la par y todos los presentes aplaudieron está gran obra para los de Concepción.

