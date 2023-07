San Martín choca con Almirante Brown, el equipo que dirige un viejo conocido

image.png

Para este duelo, el equipo de César Monasterio no podrá contar con Abel Masuero y Leandro Espejo. Si bien el once inicial no está confirmado, habrá algunas modificaciones en el equipo. De presentarse, los elegidos para dar batalla frente al Aurinegro serán con Monllor, Molina, Villegas, Aguirre, Bontempo, Llano, Pelaitay, Blanco, González, Donato y Arturia.

Después del partido ante Deportivo Morón, el oriundo de la Villa Paula se sometió a una resonancia para determinar el grado de la lesión en la rodilla. La zona está inflamada, con dolor, pero el panorama no es malo. Dentro de las buenas, la posibilidad es que no haga falta que se opere, si en estos días el informe determina que no, se descartará. Espejo en el mientras tanto usa inmovilizador y visitará al kinesiólogo del club.

En el caso de Abel Masuero, tiene un esguince de rodilla en el ligamento colateral interno grado 1. El defensor estará aproximadamente 10 días sin actividad oficial.