Lesión de Leandro Espejo: qué tiene, cuánto tiempo estará afuera y qué partidos se perderá

Después de pasar la primera noche con mucho dolor en la zona y acompañado por su familia y el cuerpo médico de San Martín, el jugador se realizó estudios este miércoles.

Según confirmó Cristofer Díaz, el periodista que cubre el día a día de San Martín, el oriundo de la Villa Paula se sometió a una resonancia para determinar el grado de la lesión en la rodilla. La zona está inflamada, con dolor, pero el panorama no es malo. Dentro de las buenas, la posibilidad es que no haga falta que se opere, si en estos días el informe determina que no, se descartará. Espejo en el mientras tanto usa inmovilizador y visitará al kinesiólogo del club.

Por el momento no se sabe cuánto tiempo se perderá, teniendo en cuenta que la Primera Nacional entra en la fecha 22 de 37 en juego, más la próxima instancia en el caso de que se meta en zona de reducido.

LOS PARTIDOS DEL CAMPEONATO QUE LE QUEDAN A SAN MARTÍN (INCLUIDO COPA ARGENTINA)