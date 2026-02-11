Rosario Central le ganó a Sportivo Belgrano por 2 a 0 y está en 16avos de la Copa Argentina

Rosario Central derrotó a Sportivo Belgrano por 2 a 0 en un partido que se resolvió en la primera parte, en el estadio 15 de Abril, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Los goleadores del “Canalla” fueron los delanteros Julián Fernández, a los 5 minutos, y Alejo Véliz, en 39 minutos de la primera parte.

Con el triunfo, Rosario Central avanzó a los 16avos de final del certamen nacional, instancia en la que se deberá medir con Estudiantes de La Plata por un lugar en la próxima ronda.

Rosario Central abrió el marcador a los cinco minutos, con un centro buscapié desde la derecha del mediocampista Enzo Giménez para el extremo Julián Fernández, que definió de primera con la cara externa del pie izquierdo para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/2021716110375031217&partner=&hide_thread=false Qué calidad: debut goleador para Julián Fernández con la camiseta de Central pic.twitter.com/a29wKE8Snp — Diario La Capital (@lacapital) February 11, 2026

El delantero Ángel Di María tuvo su primera llegada a los 20 minutos, con un tiro libre desde el borde izquierdo del área que salió bajo y al primer palo, desviado por el arquero Leonardo Martina.

El elenco cordobés no tuvo situaciones de riesgo hasta los 25 minutos, con un disparo lejano, bajo y cruzado del atacante Alfio Lehmann, que se fue ancho.

Dos minutos después, el delantero Emanuel Mercado controló una pelota en la medialuna del área y remató de volea, con un tiro que llegó a las manos del arquero Jorge Broun.

En 30 minutos de la primera etapa, un córner al primer palo fue rematado de volea por el delantero Alejo Véliz, cuyo disparo fue desviado sobre la línea por el defensor Tomás Pennesi.

El segundo gol de la tarde-noche llegó en 39 minutos, con un pase en profundidad de Di María para Véliz, que definió cruzado ante la salida de Martina para marcar el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2021720482987618766&partner=&hide_thread=false Así fue el gol de Alejo Véliz para ampliar la ventaja para #RosarioCentral ante #SPBelgrano en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/XvrFOfepZ4 — TyC Sports (@TyCSports) February 11, 2026

Con Sportivo Belgrano haciendo algunos ajustes defensivos de cara al complemento, el mismo contó con menos situaciones de peligro.

La primera llegada del segundo tiempo fue del conjunto rosarino, a los cuatro minutos, con un remate alto del volante Vicente Pizarro, que Martina pudo desviar sobre su ángulo derecho.

El “Canalla” llegó en 34 minutos de la segunda mitad, cuando un centro fue pivoteado por Giménez para la llegada de Pizarro, cuyo remate de primera se fue desviado.