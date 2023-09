Rompió el silencio el presidente de Peñarol por la presunta malversación de casi $9 millones

"Hasta que no termine el proceso judicial que se ha iniciado, no voy a hablar. Cuando termine esto, lo haré. Estoy bien porque no hay nada que se exponga. Estamos bien, comprometidos con el club. La idea es que a Peñarol le vaya bien", expresó de antemano el dirigente.

El escándalo en el que quedó involucrado el conocido dirigente sanjuanino estalló la semana pasada, cuando un grupo de socios y el abogado Claudio Varas hicieron una presentación en el Segundo Juzgado de Instrucción. Allí denunciaron la presunta malversación de 8.750.000 pesos que en abril ingresaron al club Bohemio en concepto de subsidio y que habrían desaparecido en mayo pasado.

Cuevas ya declaró en Tribunales junto al exsecretario general Francisco Guillén y al tesorero Miguel Ángel Riveros, los otros dos dirigentes salpicados en la investigación. Ambos son quienes en mayo pasado, pocos días después del depósito del Gobierno provincial, enviaron una carta notarial al banco sanjuanino solicitando información sobre los movimientos de la cuenta bancaria de Peñarol: en definitiva quería por qué se le había autorizado la transacción a Cuevas sin la firma de ellos dos cuando es necesaria.

"No estoy enojado con los dirigentes. Si tengo que hacer algo, lo voy a hacer por Peñarol. Es la institución la que se tiene que preservar de todo esto que ha pasado. Son cosas que se tienen que arreglar adentro de la Comisión Directiva y hay gente que no lo entiende así. Yo no me estoy enemistado con nadie, ni me interesa hacerlo. Creo que si tengo que hablar con todos por Peñarol, lo voy a hacer", expresó.

Sobre los socios que expusieron lo del dinero en la Justicia, Cuevas ratificó que hablará una vez que finalice el proceso judicial. Sí le habló al hincha en general: "Tienen que apoyar a la institución para que salgamos de esto, que es una mala experiencia. Los hinchas tienen que darse cuenta que Peñarol está en el Federal A y que con el apoyo de ellos podemos solucionar las cosas que tenemos que solucionar".

Hoy Peñarol se encuentra último en la tabla de posiciones con 21 puntos, a 30 del puntero Ciudad Bolívar. La derrota del fin de semana frente a Ferro de General Pico complicó aún más su estadía en la categoría, aunque todavía quedan 8 fechas por delante y hay esperanza. "No nos están ayudando los resultados, pero nosotros vamos a trabajar para que a la institución el vaya bien. González va a seguir a cargo del plantel porque nosotros lo contratamos para que se haga cargo de un proceso a largo plazo, para que esté el próximo año. Queremos armar un equipo competitivo para 2024 con la intención de hacer otras cosas más importantes", señaló Cuevas.

De su futuro también habló. Señaló que aún no tomó la decisión sobre qué hará en las próximas elecciones, según Personería Jurídica a realizarse este mes, pero confesó que se ve más afuera que adentro. "No sé si me voy a presentar. Yo creo que no, con todo lo que está ocurriendo. No lo sé, lo tengo que pensar", apuntó.