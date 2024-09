River llega con ventaja al cruce de cuartos ante Colo Colo: los motivos

Aquella caída abrió un panorama de dudas cuando restan días para el cruce con el Millonario de Marcelo Gallardo. El primer dardo llegó desde adentro, ni más ni menos que de parte de un referente como Arturo Vidal, quien no fue convocado por problemas físicos pero no tuvo piedad con sus compañeros. “Pero mirá esa falta de actitud. Así no se puede. Ellos van ganando y las pelean todas, y nosotros nada”, dijo en una transmisión en vivo.

Luego, criticó al argentino Ramiro González por su expulsión, "con uno menos no se puede, se hace muy difícil", y señaló sin tapujos a su compañero Cristian Zavala con un pedido público: "Andá para arriba a marcar, está ahí al medio sin marcar a nadie".

En la misma línea hablo Óscar Opazo, histórico y capitán del once que cayó el sábado pero aún no quedó eliminado porque deberá jugar el duelo de vuelta. "En el primer tiempo sobre todo estuvimos muy desconcentrados, pelotas que nos habíamos hecho fuerte durante todo el año. No estuvimos finos ahí", analizó luego de la caída y pidió:"Que nos sirva de ejemplo para que no se vuelva a repetir".

La derrota también provocó críticas de la prensa hacia el plantel y hacia el entrenador argentino, que desde su llegada ha obtenido resultados pero nunca terminó de convencer en la manera de jugar del equipo, que ha abandonado su postura ofensiva de siempre por una más conservadora que hasta ahora le dio resultados en el plano internacional.

Como salvedad, hay que mencionar que el Cacique no tuvo a varias de sus figuras en el último partido por estar convocados a la selección para la fecha FIFA. Entre los ausentes está ni más ni menos que Carlos Palacios, Brayan Cortés, Esteban Pavez, Mauricio Isla y Vicente Pizarro. Más allá de esto, antes de la caída con Magallanes, Colo-Colo cosechaba seis victorias consecutivas entre todas las competencias. Buscará recuperar esa senda cuando reciba al Millonario el próximo martes.