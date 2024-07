A pulmón y en auto prestado, viajó a Buenos Aires para que lo vea River y terminó siendo fichado

"Cuando me fui en el colectivo a entrenar yo no lo podía creer. Me sentí muy feliz. También estaba nervioso y por eso no me salían las cosas que quería hacer, pero sabía que tenía que lograrlo". La declaración pertenece a un niño de 12 años que viene de ser fichado por el club de sus amores y que por estos días vive el "sueño del pibe". Santino Abdala, oriundo del Médano de Oro, departamento Rawson, atraviesa un presente inimaginable para él, pero imaginable para quienes vieron (y ven) su pasión por el fútbol y también su talento. Después de escribir sus primeras páginas en Trinidad, ahora continuará su historia con el fútbol en una de las mejores canteras del mundo: la de River Plate.