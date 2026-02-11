Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

La preparación para el campeonato de Fórmula 1 se puso en marcha en el Circuito Internacional de Baréin y el argentino Franco Colapinto causó la primera bandera roja de las pruebas.

El argentino que conduce el Alpine, sufrió un problema en su monoplaza A526, en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes aunque pudo regresar a pista.

Los test de pretemporada se extenderán en dos sesiones este miércoles en dos horarios (4 a 8 y 9 a 13), y se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.



