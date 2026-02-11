miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2026

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

La sesión matutina en Baréin se vio interrumpida para el piloto argentino que quedó parado en la pista

Por Agencia NA
Captura de pantalla 2026-02-11 071911

La preparación para el campeonato de Fórmula 1 se puso en marcha en el Circuito Internacional de Baréin y el argentino Franco Colapinto causó la primera bandera roja de las pruebas.

Lee además
el insolito enojo de un periodista por lo que cobra franco colapinto: por salir ultimo
Video

El insólito enojo de un periodista por lo que cobra Franco Colapinto: "Por salir último"
atencion boca: por problemas en la revision medica,frenaron la incorporacion de edwuin cetre
Malas noticias

Atención Boca: por problemas en la revisión médica,frenaron la incorporación de Edwuin Cetré

El argentino que conduce el Alpine, sufrió un problema en su monoplaza A526, en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes aunque pudo regresar a pista.

Los test de pretemporada se extenderán en dos sesiones este miércoles en dos horarios (4 a 8 y 9 a 13), y se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2021481792231145951&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

Ni Magis TV, ni Xuper: cómo ver los partidos de la Premier League por internet

Desamparados y un cambio histórico: probó con éxito sus nuevas luces LED en el Serpentario

Suspendieron la Copa de Clubes Campeones de Futsal por falta de policías: el comunicado de la Federación

Video: un compañero de Tobías Martínez sufrió un duro golpe y se quedó sin debut en el TC

Román Riquelme fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta en Boca

Martín Palermo explicó por qué se distanció con Riquelme: "No sé lo que pasó"

Representantes sanjuaninos opinaron del Programa Tribuna Segura: "Va a volver la familia a la cancha"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Serpentario ya luce su nueva iluminación.
Obras

Desamparados y un cambio histórico: probó con éxito sus nuevas luces LED en el Serpentario

Por Guillermo Alamino

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Villa vs Savoca: las dos listas que jugarán en las elecciones de UPCN
Oficial

Villa vs Savoca: las dos listas que jugarán en las elecciones de UPCN

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando
Buena noticia

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando