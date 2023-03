¿Pep Guardiola sacó a Haaland para que no rompiera el récord de Messi?: lo que se sabe

Cuando el cuarto árbitro mostró la salida del número 9 del campo, la sorpresa invadió en cada uno de los hinchas y los televidentes. Las críticas hacia el entrenador español llegaron rápidamente por no permitir que El Androide siga destacándose y muchos lo acusaron de haber hecho una maniobra para que su jugador no supere el registro del rosarino.

"Si él (Haaland) alcanza ese récord a los 22 años, va a ser muy aburrida su vida. Ahora tiene un objetivo a futuro. Acá o en cualquier lado. Por eso hice el cambio. No sabía que con Messi, como hizo contra el Leverkusen, pero hice el cambio porque normalmente cuando el partido está terminado quiero que jueguen todos. La mayor cantidad de jugadores", declaró Pep luego del partido para argumentar el motivo de la sustitución.

Y consciente de la capacidad del goleador que tiene en su plantel, agregó: "Erling tiene un talento increíble. Si hubiera jugado 90 minutos, ¿Quién sabe a cuánto hubiera llegado?". No obstante, en sus épocas como DT de Barcelona, Pep sí había mostrado devoción hacia la figura de aquella noche contra Leverkusen: "Siempre podré decir que dirigí a Messi. Pelé, Maradona, Di Stéfano y Cruyff tuvieron el trono; ahora es de él".

Igualmente, Haaland también comentó el diálogo que tuvo con su entrenador luego de ser sustituido y pasar a tener "una vida aburrida" no parece preocuparle, sino que su mente solo piensa en convertir: "Mi superpoder es marcar goles. Por eso cuando me sacó le dije que me hubiera encantado marcar un doble hat-trick después de hacerle cinco tantos a Leipzig".

Incluso, a pesar de haber estado iluminado en una noche de ensueño y que Pep le haya "impedido" seguir convirtiendo goles, el delantero destacó el esfuerzo del equipo y no quiso dejar pasar la ayuda de su equipo para que pueda llevarse la pelota del encuentro: "La verdad que amo la Liga de Campeones de Europa y por eso anotar cinco goles para ganar 7-0 me parece increíble, aunque mi interés no pasa por ser tapa de los diarios sino porque gane el equipo, porque la verdad que ni me acuerdo como fueron esos tantos, porque en realidad convertirlos es mi superpoder, porque en realidad no los pienso, sino que simplemente los hago".

No obstante a haber igualado un registro inimaginable de repetir, e incluso superándolo en tiempo, Erling parece todavía no haber tocado techo. En tan solo ocho meses tras su arribada a Manchester, ya representa el 2% de goles que el City convirtió en toda su historia. Ahora, el noruego ya piensa en el duelo del sábado frente a Burnley por Premier League.

