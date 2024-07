Para todos los gustos: la súper agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Deporte motor

Turismo Carretera

Este fin de semana, en el Circuito San Juan Villicum del Departamento Albardón se celebrará la novena fecha del calendario 2024 del Turismo Carretera, la categoría máxima del automovilismo argentino. La carrera en juego será el Desafío de las Estrellas – Copa Banco San Juan. También habrá competencia para el TC Pista y la Fórmula 3 Metropolitana, categorías teloneras. San Juan estará representada por dos pilotos: Tobías Martínez (TC) y Joaquín Naranjo (Fórmula 3 Metropolitana). El sorteo del Desafío será este viernes 26, desde las 18:30 horas, en el estadio Aldo Cantoni, con entrada libre y gratuita, para el ingreso se solicita la colaboración de un abrigo en buen estado. Habrá show, firma de autógrafos, autos en exhibición, premios, entre otros.

Running

Maratón Internacional de San Juan

Este domingo 28 de julio se celebrará en la provincia la octava edición de esta gran competencia deportiva. Se espera por la presencia de 3.000 mil participantes, provenientes de distintas provincias y países aledaños. Habrá cuatro distancias y todas finalizarán frente al Teatro del Bicentenario, Capital. La carrera de 42 K iniciará en el paredón Dique Punta Negra, la de 21 K en la quebrada de Zonda, la de 10 K en Rivadavia y la de 5 K en Capital.

Ciclismo:

De pista

Desde el lunes 8 al miércoles 31 de julio, en el velódromo Vicente Alejo Chancay en Pocito habrá un ciclo de entrenamientos competitivos de ciclismo en pista, destinado a categorías juveniles y elite. Este programa de la Secretaría de Deporte, disponible para cualquier interesado en sumarse, buscará que los participantes puedan desarrollar sus habilidades en esta disciplina y mejorar su técnica, resistencia y estrategia sobre la bicicleta. Los próximos entrenamientos son: del 21 al 26 de julio desde las 15 y el 27 de julio a partir de las 12 horas.

Por otro lado, este viernes 26 a las 18 en el velódromo se dictará una charla abierta y gratuita de iniciación en el ciclismo pista. Cristian Romero será el profesor a cargo de la misma.

Critérium

Este sábado 27 de julio se celebrará la tercera fecha del campeonato invernal de ciclismo en ruta para Libres y Máster. El encuentro será a partir de las 14 horas, con la organización del Club “A todo pedal”, en la calle 21 de febrero del Departamento Angaco. La carrera será en homenaje a Daniel Efraín Castro y de ella participarán ciclistas libres, damas, máster B, C y D.

Hockey sobre patines

Superliga Masculina (ex Liga Nacional A1)

Tres equipos de San Juan jugarán este fin de semana sus respectivos partidos correspondientes a la quinta fecha de la ronda inicial. La programación es la siguiente: el domingo 28/07, desde las 20 horas, Bancaria recibirá a Banco Mendoza, Social a Andes Talleres e Hispano a Casa de Italia.

Copa Nacional Masculina (ex Liga Nacional A2)

Elencos sanjuaninos serán parte de la quinta fecha de la primera ronda. La programación es la siguiente: el viernes 26/07, desde las 21:30 horas, Unión de Villa Krause enfrentará a Sarmiento de Albardón, Caucetera recibirá a Concepción y Sindicato Empleados de Comercio a Bancaria Blanco. El domingo 28/07, a las 17, Estudiantil visitará a Palmira de Mendoza, Aberastain recibirá a La Colonia, Colón Junior a Maipú Giol y Barrio Rivadavia a IMPSA. Los tres equipos visitantes son mendocinos.

Torneo Oficial Femenino

En San Juan, este jueves 25 por la noche se jugaron los partidos correspondientes a la 10° fecha de la ronda inicial. Los resultados fueron los siguientes: Sindicato Empleados de Comercio 0-1 Aberastain, Social 8-1 Bancaria, Unión de Villa Krause 7-2 Barrio Rivadavia, Unión Vecinal de Trinidad 3-4 Concepción y Valenciano 1-3 Huarpes.

Rugby

Torneo Cuyano

Este fin de semana, los equipos sanjuaninos que representan a la provincia en los torneos regionales tendrán competencia.

Copa Oro - Segunda ronda: por la quinta y última fecha, equipos de San Juan jugarán este sábado 27. En la Zona A, Universidad recibirá a Marista (15:30 h.) y, en la Zona B, San Juan Rugby visitará a Club Personal Banco Mendoza (15:30 h.). Huazihul cumplirá fecha libre.

Copa Plata - Segunda ronda: por la quinta y última fecha, el sábado 27 Jockey recibirá a Peumayén a las 13 h. (Zona A) y el domingo 28, por la Zona B, Alfiles visitará a Tacurú a las 15.

Seven Femenino

Este domingo 28/7, en cancha de Huazihul, en Rivadavia, se jugará la séptima fecha del torneo provincial de rugby seven en rama femenina. Desde las 11 horas en adelante jugarán Jockey, Huazihul y Los Teros.

Rugby Infantil

Este domingo 28/7, desde las 10:30 horas, en las instalaciones del Jockey Club habrá un encuentro provincial abierto a todas las categorías de M5 a M11.

Futsal

Primera División

Masculino: este viernes 26/7, a las 22 horas, se jugará el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2024. Defensores de Argentinos y Huarpes jugarán en el Complejo La Superiora. En el encuentro de ida, Defensores ganó 4-3.

Previo al partido se jugará la segunda final en Reserva. Krause y La Gloria jugará a las 20:30. En la ida igualaron 4-4.

Femenino: este domingo 28/7, en el estadio Aldo Cantoni de Capital, se jugarán las finales en tres categorías distintas. En Reserva, La Gloria y Colón Junior jugarán a las 18:30; en la Divisional B, Barrio Escobar enfrentará a Marquesado desde las 19:30. El partido de cierre será el de Primera, entre Juventud Rivera y Minero, a las 21 horas.

Centro de Educación Física N°20 – La Granja

El complejo deportivo ubicado en Santa Lucía también contará con una variada oferta de actividades para este fin de semana. El ingreso es libre y gratuito, todos los días y para todas las disciplinas y/o competencias deportivas.

Sábado 27 de julio: desde las 14 horas en adelante, se jugarán cuatro encuentros de hockey sobre césped, correspondientes al torneo de la Agrupación Sanjuanina de Mamis Hockey.

Domingo 28 de julio: desde las 9 horas en adelante, se jugarán cuatro encuentros de hockey sobre césped, correspondientes al torneo de la Agrupación Sanjuanina de Mamis Hockey.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana habrá partidos en rama femenina y masculina, de Primera y Segunda División.

Primera División – Masculino: la primera fecha del Torneo Clausura 2024 comenzará este viernes 26/7 con Unión de Villa Krause vs. San Martín (21 horas), continuará el sábado 27 con Marquesado –campeón Torneo Apertura 2024- vs. Colón Junior, López Peláez vs Carpintería, Minero vs. Del Bono en cancha de Juventud Unida y 9 de Julio vs Alianza, todos a las 16 horas; y finalizará el domingo 28 con Sp. Picón vs Villa Obrera, Peñarol vs Aberastain, San Lorenzo de Ullúm vs Trinidad, Desamparados vs Atenas y Rivadavia vs. Juventud Zondina, todos a las 16 horas.

Primera y Segunda División – Femenino: este fin de semana, en el estadio San Juan del Bicentenario en Pocito comenzarán a jugarse las finales del Torneo Apertura 2024. La programación inicia con los siguientes partidos.

Domingo 28 de julio

Segunda División - Final: Universidad vs Carpintería (13 horas).

Primera División – 3° y 4° puesto de Copa Oro: Colón Junior vs Palermo (15 horas).

Primera División – Final de Copa Plata: Alianza vs 9 de Julio (17 horas).

La programación se completará el miércoles 31 de julio con las finales de Cuarta y Primera División en Copa Oro. En Cuarta jugarán San Martín vs Atenas (15 horas) y en Primera el clásico sanjuanino entre San Martín y Sportivo Desamparados (16:30 horas). Los encuentros también se jugarán en el Bicentenario de Pocito.

Valor de entrada: $ 3000

Estacionamiento: $ 1000

Segunda División – Masculino: el torneo Apertura está transitando la segunda ronda. Hay equipos en la fase campeonato y otros en la reválida. Lo siguiente es la quinta fecha, con su debida programación. En Primera División, todos los partidos comenzarán a las 16 horas.

Fase Campeonato

Sábado 27/7

Defensores de Los Andes vs Recabarren

Árbol Verde vs El Globo.

Domingo 28/7

Libertad Juvenil vs Villa Hipódromo en cancha de 9 de Julio.

Juventud Unida vs Sarmiento.

Fase Reválida

Sábado 27/7

Los Pumas vs Huarpes en cancha de Juventud Rivera.

San Damián vs Juventud Ullunera.

Defensores de Argentinos vs Rawson Junior en cancha de Fiorito.

Centenario Olímpico vs Villa Ibáñez.

Domingo 28/7

San Agustín vs Rojo Fiorito en cancha de Centenario Olímpico.

Punteto vs Juventud Rivera en cancha de El Globo.

Créditos: Ministerio de Turismo, Cultura y Deport