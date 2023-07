Pablo Tabachnik, el desafío de formar a las nuevas generaciones y el secreto detrás de la mágica Villa Olímpica

image.png

Tabachnik dijo que más allá de traer su biblioteca para enseñar a los chicos el deporte que tanto le dio, muchas veces se complica hacerles entender la biomecánica de algunos movimientos. Asimismo, dijo que para darse cuenta que un chico tiene futuro en la disciplina, demora: "Hay muchas circunstancias externas que hacen que un deportista pueda ser exitoso, pero que sí es hábil para el deporte te das cuenta muy sencillo. Si él agarra rápido una pelotita que viene picando de costado me voy a dar cuenta si estamos con un chico con una motricidad fina importante o no".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCuucxLtt7XA%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Es un deporte técnicamente bastante complicado Es un deporte técnicamente bastante complicado

"Ahora en la adolescencia hay un montón de privaciones que los tenés que elegir muy temprano y quizás no estás preparado para decirle a tus amigos que hoy no salís porque mañana competís", confesó el ex deportista sobre lo difícil que es tomar decisiones para ser profesional cuando sos chico.

image.png El Campeonato Sudamericano de Juveniles, el principio de la carrera exitosa de Pablo Tabachnik

Toda la elección que hagas de chiquito hace que vos puedas tener éxito a nivel de alto rendimiento Toda la elección que hagas de chiquito hace que vos puedas tener éxito a nivel de alto rendimiento

Pablo Tabachnik y las perlitas del cholulaje en pleno juego olímpico

El ex deportista sanjuanino del tenis de mesa contó los secretos que nunca se ven de estar dentro en un Juego Olímpico: "Hay mucho mito y eso es lo que lo hace mágico. La Villa Olímpica es como una ciudad donde hay varios edificios y están todas las delegaciones, cada una tiene uno propio. Ahí no puede ingresar el periodismo, por lo cual todo lo que pasa adentro es un cierto mito", afirmó.

image.png

"Al no haber cámaras y no tener puesto ningún foco, dentro de la villa te encontrás con las personas no con los personajes. Podés encontrarte con un Ginobilli en el sillón viendo ciclismo y tomando un mate con vos", afirmó sobre el clima que se vive en los pasillos de los mejores deportistas.

Me crucé con Kobe Bryant que no estaba en la delegación y lo primero que hice fue sacarme una foto porque sabía que no lo iba a cruzar de nuevo Me crucé con Kobe Bryant que no estaba en la delegación y lo primero que hice fue sacarme una foto porque sabía que no lo iba a cruzar de nuevo

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D1943124902710010&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD El ex atleta osanjuanino reveló detalles de un gran mito de todos los Juegos Olímpicos Publicado por Tiempo de San Juan en Sábado, 15 de julio de 2023

En cambio, le pasó algo similiar con el gran Diego Maradona, no hubo foto, pero sin duda sus ojos captaron el mejor momento. Recuerda todo el detalle de haber visto al astro argentino en los pasillos y el haberse entrenado ahí, a pasitos de él: "Lo veía todos los días al lado de la mesa de ping pong, y como lo veía todos los días, nunca me saqué la foto. Siempre decía 'mañana, mañana, si total el Diego está al lado', corrías la cortina y estaba jugando básquet, y hasta que un día no vino más".

Me hubiese gustado tener la foto del recuerdo, porque en esa época la figura del Diego era grande Me hubiese gustado tener la foto del recuerdo, porque en esa época la figura del Diego era grande