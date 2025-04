Optimismo de Romagnoli tras la derrota ante el Rojo: "Yo veo una mejora en el equipo"

El técnico analizó la caída ante el "Rojo" y manifestó que, aunque la derrota fue dolorosa, ve progresos en el rendimiento colectivo. "Contento no me voy porque uno siempre quiere ganar y si no gana, empatar por lo menos y más en la situación que venimos nosotros", comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa, dejando en claro su deseo de mejorar los resultados.