Nico Varrone fue confirmado como piloto de Van Amersfoort para la temporada de la F2

Después de mucha especulación, el equipo Van Amersfoort Racing (VAR) de la Fórmula 2 confirmó que el argentino Nicolás Varrone será uno de sus pilotos, de cara a la temporada 2026 de la categoría.

El anuncio se hizo oficial en el inicio de la tarde del jueves, con un comunicado del equipo publicado en sus redes sociales. Allí, destacaron la victoria del argentino en las 24 horas de Le Mans en 2023 y sus inicios en la Fórmula Renault 2.0 de Argentina.

"Estoy súper emocionado por unirme a VAR par la temporada 2026 de la F2. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No veo la hora de estar detrás del volante y empezar a trabajar con ellos. Estoy muy agradecido con todos los que creyeron en mi todos estos años", expresó el piloto de 24 años, tras conocerse la noticia.

image

En tanto, Brad Joyce, jefe de equipo de VAR, también se mostró ilusionado con el arribo de Varrone: "Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Nico a VAR para nuestra campaña de 2026 en la F2. Su experiencia y sus logros en los campeonatos de resistencia, incluido su éxito en Le Mans, hablan por sí mismos. Entrar a la F2 será un desafío, pero con su talento y conocimiento técnico, estamos confiados que se adaptará rápidamente al ambiente. Ansiamos trabajar con él y creemos que su arribo traerá gran valor al equipo y nuestra temporada".

Hace pocos días, Varrone deslizó la posibilidad de un inminente anuncio, aunque sin revelar la noticia. "Dios no sólo escucha, también es argentino", publicó en sus redes sociales, sin decir mucho más, pero dando a entender que una buena noticia estaba por llegar.

Durante el año, el argentino había realizado pruebas con VAR, aunque también AIX se había mostrado interesado en él. Incluso se especuló con un posible acercamiento a Cadillac, la flamante escudería de la F1 que comenzará a competir el año próximo. Sin embargo, fue VAR la escudería que confió en él, la misma que lanzó las carreras de Max Verstappen, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Mick Schumacher y, más recientemente, Liam Lawson.