Messi: doblete y asistencia para llevar a Inter Miami a los playoffs

Lionel Messi volvió a deslumbrar en la Major League Soccer, esta vez en la Gran Manzana. El rosarino firmó una actuación estelar en la victoria 4-0 de Inter Miami sobre New York City: asistió con un caño exquisito a Baltasar Rodríguez para abrir el marcador y luego selló la goleada con dos definiciones de crack. Luis Suárez, su socio de ataque, también aportó un gol.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Javier Mascherano trepó al tercer puesto de la Conferencia Este y garantizó su presencia en los playoffs. Además, si logra ganar lo que le resta de fase regular, podrá conquistar por segundo año consecutivo el Supporter’s Shield , que premia al equipo con mayor cantidad de puntos.

Messi fue eje del juego acompañado por Busquets y De Paul en el mediocampo. Primero lo intentó con un tiro libre y un zurdazo que exigieron al arquero Matt Freese, hasta que a los 38 minutos frotó la lámpara: pase filtrado con caño a Rodríguez, quien definió para el 1-0. En el complemento, el capitán amplió diferencias con una sutileza tras asistencia de Busquets y luego cedió el tercer tanto a Suárez. Sobre el final, encaró desde tres cuartos y sentenció con un derechazo cruzado.

Los números del ’10’ son impresionantes: lidera la tabla de artilleros de la MLS con 24 goles en 23 partidos, superando a Denis Bouanga (22 en 28) y Sam Surridge (21 en 31). En total, acumula 884 goles y 392 asistencias en 1124 encuentros oficiales, y está a solo 16 conquistas de alcanzar la cifra mágica de 900. Desde su llegada a Miami ya registró 66 tantos y 31 pases-gol en apenas 77 juegos.

En la agenda inmediata, las Garzas visitarán a Toronto el sábado 27, recibirán a Chicago Fire el martes 30 y a New England Revolution el sábado 3 de octubre, antes de un nuevo parate internacional. En esa fecha FIFA, Argentina disputará dos amistosos rumbo al Mundial 2026: contra Venezuela en Miami (10 de octubre) y ante Puerto Rico en Chicago (13 de octubre).

Mientras tanto, el duelo estadístico con Cristiano Ronaldo sigue vigente. El portugués, aún activo en Arabia Saudita y con su selección, suma 945 goles y 258 asistencias en 1288 partidos, liderando la tabla histórica de artilleros.