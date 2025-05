Mateo Kalejman, el pibe de oro al que ya miran desde la máxima liga

El camino hasta acá no fue fácil, ni empezó temprano. Mateo arrancó grande para los estándares del ciclismo: a los 14 años, haciendo mountain bike con su mamá, que pedaleaba por hobby. “Me animé a salir un poco, con algunos grupos que se juntaban, y me terminó gustando”, cuenta. A los 16, se compró su primera bici de ruta y ahí sí, no paró más. Pasó a entrenar con Juan Pablo Dotti, su ídolo de siempre, y al poco tiempo ya estaba metido con el equipo del Sindicato de Empleados Públicos (CEP) en la Temporada de Ruta local, con la pilcha de los "bichos verdes", al lado de su máximo referente.

“Desde el primer momento el ciclismo me encantó. Salía con el equipo, íbamos tres veces al Alto Colorado y aguantaba el ritmo, sin haber corrido nunca. Eso me motivaba mucho”, recuerda. Se entrenaba fuerte, muy fuerte. “Hacíamos como 900 kilómetros por semana, un montó. Ya empecé así, al palo”, dice, entre risas.

Antes de la bici había probado con otros deportes. Jugó al rugby en Alfiles y en la Uiversidad, hizo artes marciales mixta un par de años. Pero cuando la bici apareció, todo lo demás quedó atrás. “Me gustaba mucho salir con los grupos, y eso me fue atrapando. Al principio era recreativo, pero yo era muy fanático de Dotti. Siempre soñé con llegar a eso”, cuenta.

Embed - Mateo Kalejman on Instagram: "8 days to go " View this post on Instagram A post shared by Mateo Kalejman (@mateokalejman)

La gran bisagra fue cuando entró al Sindicato de Empleados Públicos. “Ahí me di cuenta que podía estar con los buenos, con Juan Pablo, que quedaba top 10 en la Vuelta a San Juan. Yo andaba bien, no me soltaban de rueda. Eso me convenció de que quería ser profesional”, dice. Y no lo dudó. Dejó el equipo para pegar el salto a Europa: primero Portugal, luego España. A los 18 años ya estaba compitiendo con equipos continentales y midiéndose en el ciclismo europeo.

Hubo un punto de inflexión en su prometedora y acelerada carrera en el ciclismo. En 2024 tuvo un año durísimo, primero por una caída que sufrió en la Vuelta a Salamanca que lo dejó inmovilizado por varios meses y luego fue descalificado minutos antes de la largada de la prueba contrarreloj del Campeonato Mundial de Ruta, en Suiza. “Fue una caída fuerte. Se me partió un disco. Al principio seguí entrenando, pero después no me podía ni agachar. Me hicieron una resonancia y tenía una hernia de disco. Fue duro. Más que nada por todo lo que había preparado. Luego lo de Zurich, se me juntaron muchas cosas. Podría decirse que lo el Panamericano fue una revancha”, cuenta.

Quedó afuera del Mundial. Paró unos días porque el dolor se volvió insoportable. Y ahí, en medio de esa oscuridad, nació el objetivo que terminó de sacarlo adelante: el Panamericano de Punta del Este.

Embed - Rumbo a LA - TyC Sports on Instagram: " CICLISMO DE RUTA: ¡MATEO KALEJMAN, CAMPEÓN PANAMERICANO U23! En el certamen que se llevó a cabo en Punta del Este, Uruguay, el sanjuanino de 20 años se consagró campeón en la prueba de contrarreloj con un tiempo de 48m16s22. Con este resultado, Mateo aseguró una plaza para Argentina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. ¡FELICITACIONES, @mateokalejman! " View this post on Instagram A post shared by Rumbo a LA - TyC Sports (@rumboala_tycsports)

“Sí, fue una revancha total. Me preparé muchísimo, me fui 10 días antes, hice el recorrido, me aclimaté. Estaba mentalizado a ganar. Y gané”, expresa con una mezcla de orgullo y alivio. No corrió otras carreras en ese período, aunque reconoce que le hubiese gustado estar en la última Vuelta a San Juan. Todo fue entrenamiento, puro enfoque. “Un ciclista profesional entrena entre 22 y 30 horas por semana, más gimnasio. Es muy duro. Pero a mí me encanta. No lo hago por plata, lo hago porque sueño con correr el Tour de Francia”.

Ese sueño, que parece lejano para muchos, para este pibe de 20 años empieza a dibujarse más cerca. Está en conversaciones con un equipo WorldTour para sumarse en 2026 o 2027. No puede dar el nombre todavía, pero asegura que las charlas están muy avanzadas. Mientras tanto, se mantiene corriendo en un equipo amateur en España, que compite en la Copa nacional. Y sueña, sueña en grande: “Es distinto a todo. Todos lo quieren correr. Es otro nivel. Si llego ahí, estoy dispuesto a dejar todo. Todo menos a la novia, claro”, dice y se ríe.

Mirá más de la nota: