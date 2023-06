Mascherano y un fuerte mensaje a Tapia tras la eliminación: "Tiene mi renuncia a su disposición"

Javier Mascherano habló después de la eliminación de la Selección Argentina del Mundial Sub 20 a manos de Nigeria y, pese al dolor por el resultado, rescató lo mostrado por el equipo en San Juan.

Reír para no llorar

"Sabíamos que si cometíamos algún error o descuido en defensa lo podíamos pagar, lamentablemente los dos descuidos que tuvimos terminan siendo los dos goles que nos penalizan demasiado, pero la verdad que el equipo lo intentó de todas maneras, por todos los medios. Nada que reprochar, los chicos dejaron todo , tuvimos muchas situaciones y no pudimos ser efectivos", resumió el entrenador, quien desdramatizó: "El fútbol a veces te da y a veces te quita, hoy nos ha quitado y tenemos que felicitar a Nigeria por el pase".

El Jefecito agregó una reflexión: "Lo que siempre dijimos, al final (hay que) entender que en este juego muchas veces el merecimiento no tiene nada que ver con el resultado, ellos tendrán que levantar la cabeza y seguir con sus clubes ahora, la vida sigue. Nos duele en el alma porque hicimos todo para poder seguir en el campeonato, pero me voy con la tranquilidad de que hoy fuimos nosotros, el equipo mostró mucha tranquilidad a la hora de jugar contra un rival muy físico, hicimos el partido que teníamos que hacer y no se pudo dar".

"Obviamente que quedar eliminados es triste y frustrante para todos, pero hay formas y formas de quedar eliminados, obviamente que no nos consuela haber jugado bien pero sí nos da tranquilidad, hicimos todo para llevarnos el partido, los primeros 20 o 25 minutos nos costó pero sabíamos que nos iba a costar", destacó.

Sobre su futuro, Mascherano dijo que piensa "seguir en el cargo hasta que el presidente de AFA lo disponga, porque él tiene la renuncia a disposición".