Argentina quedó eliminado en San Juan

No se pudo. Argentina perdió 2-0 frente a Nigeria y quedó eliminado en octavos de final del Mundial Sub 20. A pesar de aguantar el físico de los nigerianos y de hacer un buen primer tiempo, bajó el nivel en el segundo y lo pagó caro. Quizás Mascherano se demoró con los cambios y eso se notó. La Albiceleste que había clasificado primera en el grupo A, quedó afuera de la copa del mundo en San Juan.

Un primer tiempo bastante bueno. Es que Argentina condujo los hilos del partido y se encargó de dominar en varias oportunidades. Incluso las primeras llegadas fueron las nuestras. Se generó un peligro constante en el área, pero los delanteros no estuvieron finos, en el caso de Carboni y Véliz, que les quedó para conectar varias por arriba y no, no hubo caso.