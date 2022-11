Manu Urcera, novio de Nicole Neumann, a punto de hacer historia

Esa sanción también se la habían comunicado al campeón reinante, que estaba en la pista dando una vuelta más para festejar la victoria. Sin embargo, no lo aceptó: “estacionó” su Ford detrás del rionegrino y el espacio del segundo lugar quedó vacante mientras los dos festejaban.

Pero, ¿para quién era el triunfo? “Es una vergüenza”, decía Werner, que se quejaba por una decisión "apresurada" de la CAF. “Me pasó por un lugar que no está permitido”, argumentaba Urcera señalando el plano del circuito.

En el podio, donde recibió finalmente el trofeo del Gran Premio Carlos Alberto Pairetti que lo dejó como líder de la Copa de Oro por solo un punto de ventaja (135 a 134) sobre quien busca el bicampeonato a dos fechas del final, estaban Nicole Neumann (42) y dos de sus hijas.

Pese a sus 31 años y su larga trayectoria, que comenzó en el motocross y se trasladó al automovilismo, Manu Urcera es más conocido por su relación con la modelo, que se inició en marzo de 2021.

El romance irrumpió en los programas de chimentos, donde hablaban de un comienzo “irregular” porque Urcera estaba de novio. En el último verano, en tanto, se llegó a hablar de una crisis por un supuesto engaño del piloto cuando estaban de vacaciones en Punta del Este.

Nada pasó de un rumor y, mientras la relación entre ellos se afianza -incluso la modelo reconoció que se comprometieron-, el nacido en San Antonio Oeste sueña con darle a Torino el título en el TC después de 51 años.

Un pasado en motocross en una familia acomodada

José Manuel Urcera nació el 9 de julio de hace 31 años. Es el hijo de María Cecilia Roza y Claudio Urcera, dueño de varias empresas -TSB, TN Cuyana, VDN, Cementos del Sur, Oil Sinergia y Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén, entre otras- vinculadas a la industria petrolera. El hermano mayor de Paula estudió Administración pero su verdadera pasión son los fierros, tal es así que, con la complicidad de su papá, comenzó en el deporte a los 4 años.

“Supongo que muy a su pesar al principio y con todos los miedos naturales. Pero no era un capricho sin contexto. Soy hijo de un corredor. Papá lo hizo con autos y después se dedicó al motocross. Yo lo veía con sus amigos y realmente enloquecía. A los tres años jugaba con autitos y un tiempo después empecé a pedir subirme a la moto", le contó a La Nación en una entrevista.

"Era tan grande el deseo y la intensidad que una Navidad Papá Noel me trajo una-agregó entonces-. Corrí desde los cuatro hasta los 19. Mi mamá, desde ya, resignadísima. Era mini cuando escuchaba el rugido de las motos de papá y salía a la vereda desesperado. Cuentan que estaban todos sus amigos listos para salir pero él, ante mi insistencia, primero me llevaba a dar unas vueltas, hasta que me dormía”.

Aunque comenzó como un juego, Manu Urcera se lo tomó en serio. Se preparó y cuando era muy chico empezó a competir. "Cuando corría en motocross vivía varios meses en los Estados Unidos, competía en el campeonato AMA. Acá hay buenos pilotos, pero el motocross no tiene el peso del automovilismo y no iba a poder vivir como profesional del motocross”, relató quien en Argentina corrió en enduro, donde fue campeón en las categorías SX y MX y ganador del Enduro del Verano, en la clase 2T Pro, en 2009 y 2010 .

Pero la mayoría de edad le llegó con un cambio rotundo: se pasó al automovilismo y descubrió las enormes diferencias que existían. “El motocross es muy exigente para el físico, le tenía que dedicar cinco días de la semana a los entrenamientos y en la cabeza tenés que entender que una vez al año te vas a lesionar, porque las caídas son fuertes. Y me cansé, porque en un auto rompés y en la moto te rompés", explicó.

Arrancó en las categorías zonales, donde no tardó en destacarse: fue campeón en el TC Neuquino y subcampeón en la Monomarca Gol en 2011. Por eso, al año siguiente comenzó a correr a nivel nacional en la Clase 3 del TN y en el TC Mouras, la segunda categoría previa al TC.

En 2015, ya corría en el TC2000 y debutaba en el Turismo Carretera. Fue entonces cuando pegó el salto a nivel personal también: dejó Cipolletti y se mudó solo a un departamento en Puerto Madero.

Su primer triunfo en el TC llegó en 2016, con un Chevrolet de Las Toscas Racing, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, mientras que en 2017 se subió al podio por primera vez en los 1000 kilómetros de Buenos Aires que celebraron los 80 años de la categoría. Esa temporada, además, se clasificó a la Copa de Oro, esa en la que ahora tiene aspiraciones al título, que se le escapó en 2019 y 2020, cuando fue segundo y tercero, respectivamente.

Pese a que aguarda a que se concrete su título en la máxima categoría nacional, Urcera sabe lo que es ser campeón: lo fue del TN en esos históricos 2019 y 2020. Unos meses después, su vida personal se transformó.

El noviazgo con Nicole y el deseo de un hijo

En marzo de 2021, a través de un amigo en común y en Neuquén, Urcera y Neumann se conocieron. Compartieron un paseo en yate por un lago y visitaron la bodega Malman en San Patricio de Chañar. Subieron fotos en sus redes sociales de los mismos lugares y eso acrecentó los rumores después. “Ella no sabía quién era yo, pero me dio una oportunidad y acá estamos”, le confesó a Infobae.

Obviamente, Manu Urcera sí sabía quién era ella. “Uno ve una chica rubia, alta, con esa mirada. Me parecía lejana. Pero obviamente me encantaba. Un día estaba probándome un traje en lo del diseñador Pablo Ramírez y vi una foto de ella. Pregunté algunas cositas... Me dijeron que era un amor de persona. Pero quedó todo ahí. A los cinco años, más o menos, nos cruzamos. Fue espectacular. Así que chau prejuicios, chau miedos”, recordó en esa nota con La Nación.

No tardaron en irse a vivir juntos y armar una familia ensamblada con las tres hijas de la modelo y el exfutbolista Fabián Cubero, Indiana, Allegra y Sienna, quienes varias veces lo acompañan a las carreras, como ocurrió el domingo pasado en San Nicolás con las más chicas, que se subieron al podio vestidas con el merchandising oficial del piloto.

“Vivimos juntos, estamos armando una familia muy linda y sí, está la idea de tener un hijo juntos. No hablo de fechas porque eso no importa y es privado, forma parte de nuestra historia. Pero mientras estoy aprendiendo mucho con las tres hijas de ella, con quienes me llevo espectacular. Con Nicky estamos haciendo todo paso a paso y el broche final de esta linda historia sería un hijo”, anticipó él.

Primero, claro, está el objetivo deportivo que podría concretarse el 11 de diciembre en San Juan con el equipo Maquin Parts Racing. En caso de ser campeón, quien en la calle es “el novio de Nicole”, aunque en las pistas ella sea “la novia de Manu” según él, podría darle a Torino un título que consiguió por última vez en 1971.

Hace medio siglo se vivía un dominio abrumador de la marca creada por Industrias Kaiser Argentina (IKA), que en el TC se había iniciado con el título de Eduardo Copello en 1967, se había prolongado con Gastón Perkins (1969) pero que quedó sellado con Rubén Luis Di Palma hace 51 años.

