Mano a mano con Conti Acevedo, el sanjuanino que llegó al Benfica para romper un paradigma: "No me quiero meter presión, sino disfrutar"

WhatsApp Image 2025-07-09 at 12.21.50.jpeg

Lo que era un secreto a voces durante el último Mundial de Italia se terminó de hacer oficial hace unas pocas semanas. El Benfica adelantó los tiempos y decidió activar la cláusula de salida de Conti, que tenía contrato con el Barcelos hasta 2026. La operación se selló por cerca de 90 mil euros, una cifra inédita para el mercado actual del hockey sobre patines. Solo un sanjuanino había llegado al club por esa vía: Panchito Velázquez, hace más de dos décadas.

“Todavía no dimensiono mucho lo que está pasando. Tuve apenas un paso por el Benfica y enseguida me vine a San Juan, así que no lo viví en persona. Pero sí, las redes explotaron, muchos mensajes, y uno siente el peso de un club gigante, con millones de socios y un arraigo tremendo”, cuenta. En agosto lo esperan en la Elite Cup y luego el arranque del campeonato, sin demasiadas distracciones: “No me quiero meter presión, sino disfrutar. Recargar energías acá me va a ayudar mucho”.

Conti Acevedo é reforço do #HóqueiBenfica!.jpg Su presentación en el Benfica.

Conti no solo fue figura, sino líder y emblema en el Barcelos, club que ayudó a resurgir. “Fue soñado. Era un equipo que hacía mucho no ganaba un título y fuimos construyendo algo hermoso. Con Dani (Rampulla, también sanjuanino) y el resto, armamos un grupo que fue creciendo y terminó ganando algo tan grande como la Champions. Éramos un buen equipo, que no se lo hacía fácil a nadie, pero nadie apostaba por nosotros en la Champions o final de campeonato. Pero e liminamos al último campeón, empatamos en Barcelona, ganamos en Porto. Paso a paso fuimos creciendo y se dio una campaña inolvidable”, resume. “El público fue nuestro sexto jugador, es fantástico. No se conseguían entradas, era como la bombonerita del hockey”, agrega, en alusión al mítico ambiente que vivió en cada partido en casa.

Pero el cambio no fue fácil. Dejar el club donde es ya ídolo no se decide de un día para el otro. “Siempre tenés dudas cuando estás en un lugar donde te valoran tanto y tenés un grupo que se llevaba bien, porque éramos como un grupo de amigos que disfrutaba adentro de la cancha. Pero siempre supe que mi camino iba por ahí. El Benfica era el club donde siempre soñé jugar. Carlos Nicolía, Lucas Ordoñez… todos me hablaban de lo que era ese lugar, todos me escribieron contentos que iba a ir para allá. Y ahora que estoy ahí, todavía no caigo del todo ni dimensiono mucho lo que pasa”.

Nao existem imagens suficientes para demostrar o feliz que foi a representar este grande clube.S.jpg Una imagen que refleja lo que construyó en el Barcelos.

La operación que lo llevó al Benfica es histórica. El ex Aberastain y Concepciónes es el segundo jugador sanjuanino en la historia del club en llegar mediante cláusula de rescisión. Y se suma a una lista de hockistas locales que movieron a gran escala el mercado europeo: Platero, Ferruccio, Mena… todos con cifras que marcan el peso del hockey de San Juan en el mundo. “Es lindo que pase esto, porque significa que te valoran, que estás haciendo las cosas bien. Pero no me quiero cargar con eso. Me lo gané, y ahora quiero enfocarme en lo que viene”, dice.

Y lo que se viene para él, por lo pronto, es la Elite Cup, que es un torneo de preparación, y el campeonato local. El año próximo tiene otro compromiso con la Selección Argentina, con la que ya fue campeón del mundo: el Mundial de Hockey sobre Patines en Paraguay. Mientras tanto, estos días son para reencontrarse con los suyos. Por ahora, lo espera una semanita tranquila, algo de hockey como espectador, frío cuyano y tiempo en casa. Pero en el horizonte, Conti tiene una cita con la historia.

Las personas claves en su vida

Creció en el barrio Villa Eliza, en Pocito. Arrancó con el hockey sobre patines cuando tenía tres años en Aberastain, y más tarde se sumó a Concepción, donde ganó todo. Una de las personas que lo marcó fue Fabián Mazzocchi: "Fue el entrenador con el que arranqué de arquero. Y después no me salí más. Un día le dijo a mí mamá, `mirá, estoy cansado, no lo puedo sacar del arco así que comprale el equipo de arquero".

También está la familia y los amigos: “Danilo Rampulla, que está conmigo allá, mi entrenador Rui Nieto, que fue como un padre estos años, y David Páez, que fue referente en mis primeros pasos. Y claro, mi vieja y mi viejo. No los puedo dejar afuera. Mi mamá fue un pilar. Laburaba todo el día y nos llevaba a entrenar, hacía la cena. Mi viejo también. Siempre con la palabra justa, el apoyo en los momentos duros, viene casi todos los años a verme. En Europa, cuando pega el frío y se extraña, su visita me da un subidón”.