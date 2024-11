Luis Ardente, en la otra vereda: San Telmo, su cariño por San Martín y la deuda pendiente de un día volver

El Pueblo Viejo es pura fiesta después de la victoria ante Gimnasia de Salta . Se sacó de taquito los octavos de final y espera por los cuartos, donde aún no tiene rival confirmado. Colón-All Boys decidirán qué pasa y por ahora el casillero de la siguiente instancia solo lo tiene a los verdinegros. Si el Sabalero elimina al Albom (esta noche desde las 21.10hs), el choque sería con el Candombero y quién vendría a San Juan es Luis Ardente, pero esta vez como Director Deportivo. El ex capitán de Concepción sabe que si se dan algunos resultados será un duelo más que especial: el presente, su cariño por San Juan y la deuda pendiente.

San Telmo le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy y con ese resultado pasó derechito a los cuartos. Mientras existe la posibilidad de que Verdinegros-Candomberos se vean las caras en el duelo de cuartos, Luis Ardente, dijo: "Va a ser un partido de muchas emociones, un tanto raro. Si se da va a ser la primera vez que tendré que enfrentarlo. Siempre tuve mis ganas de volver a San Martín, pero hoy me debo a mi equipo, quiero lograr algo en su historia. Será un momento desencontrado, quiero mucho a San Juan".

"No sé con que me puedo llegar a encontrar, hace mucho que no voy a San Juan, pero es un club ordenado, con mucha jerarquía y tienen la ilusión de ascender", confesó el ahora mánager y Director Deportivo de San Telmo.

Después de su salida de San Martín, el arquero tuvo paso por otros equipos hasta diciembre del año pasado, cuando decidió colgar los guantes y dedicarse a lo que había estudiado: "Dejé de jugar en diciembre y ya veníamos hablando con San Telmo para armar un equipo junto con Alfredo Grelak, quien también fue DT de San Martín. Me gusta lo que hago porque es algo que estudié y me recibí."

LUIS ARDENTE Y LA DEUDA PENDIENTE:

"Siempre quise volver al club, desde que me fui. Como jugador ahora es imposible, pero siempre me identifiqué mucho con el club que me dio la posibilidad de jugar en Primera y que vivimos cosas muy lindas. Estuve en la época dorada y si en algún momento está la posibilidad quiero tener revancha como técnico o Director Deportivo".

Jugó 190 partidos con la camiseta de San Martín en la Primera Nacional y en Primera División. Una dilatada trayectoria que supo hacer en San Juan y que le valió el reconocimiento nacional

SAN MARTÍN ESPERA RIVAL EN CUARTOS DE FINAL: ¿SAN TELMO O ALL BOYS?