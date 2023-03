Los Pumas 7s siguen haciendo historia en el Circuito Mundial de Seven

Los Pumas 7s volvieron a subirse a lo más alto en el Circuito Mundial de Seven.

Otro título para los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven. Es que después de la histórica consagración en Hamilton ante los locales, los All Blacks, en enero, ahora fue el turno en Vancouver. El mismo lugar donde en 2022, el seleccionado argentino masculino de rugby seven, ya se había coronado campeón.