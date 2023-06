Los niños sanjuaninos que se inspiraron en el Dibu Martínez para ponerse los guantes

¡Uruguay nomá! La felicidad de un uruguayo y sanjuanino por adopción tras el título del Mundial Sub 20

"Elegí el fútbol porque me gustaba verlo con mí papá e íbamos a la cancha de San Martín. Me empezó a gustar el arco desde que veía los partidos de Thibaut Courtois (Real Madrid), pero me empezó a gustar mucho más desde que vi atajar al Dibu", comentó el peque.

El arquerito contó que Martínez es su máximo ídolo y que es un clásico estar frente a la tele cada vez que hay partido de la Premier o de la Selección Argentina: "Mi sueño es tener una carrera linda como la de él... llegar a jugar profesionalmente en San Martín".

Un maestro a la distancia

A pesar de integrar una de las formativas más populares e importantes de San Juan, como la del Club Sportivo Peñarol, el pequeño Paul Solera adoptó a Emiliano Martínez como un maestro virtual. Al igual que Benja, el arquerito de 4 años es un fiel seguidor del portero albiceleste y no se pierde ninguno de sus partidos.

"Es un ídolo. Lo sigo mucho porque es mi referente como arquero. Veo sus videos y la forma y habilidades para atajar. Mi sueño es llegar a ser un gran arquero como él, ser profesional", cuenta el protagonista.

Su fanatismo por el fútbol fue casi heredado de su hermano, quien se desempeña también en el Bohemio. Con él empezó a observar sus primeros partidos. Su pasión por el arco llegó tiempo después: "Me gusta atajar, no le tengo miedo a la pelota y me gusta también un poco ser el líder del grupo".

Con la pilcha del Dibu, sueña llegar a la primera de San Martín

Se llama Ignacio Valentín Ruíz Elizondo e integra la categoría 2016 del Verdinegro. Es un coleccionista de las camisetas del Dibu Martínez, de quien se fanatizó tras la obtención de la Copa América y Copa Mundial de Fútbol. "Él es un genio. Es mi ídolo. De él aprendo todo lo que sé, las atajadas. Yo lo busco por Youtube siempre", contó el niño de 6 años.

Valen, quien es oriundo de Albardón, está en el club de Concepción desde hace casi un año y medio. Como cada niño que integra San Martín, anhela con llegar a Primera. También sueña en grande: la Selección Argentina. "Yo quiero jugar en la mayor de mi club y defender el arco de Argentina", confiesa el pequeño.