Llegó a la AFA la investigación por apuestas ilegales en el fútbol sanjuanino

Pero por ahora, el foco de la investigación está puesto en la legalidad de las casas de apuestas que operan con partidos del fútbol sanjuanino. Se busca determinar si estas plataformas tienen permiso para usar escudos y nombres, y si están habilitadas para operar en la provincia, algo que desde la Caja de Acción Social ya descartaron porque el juego online no está reglamentado aún en la provincia. Y aunque inicialmente se habló de una lista de personas vinculadas al fútbol local que podrían estar involucradas en apuestas o arreglo de partidos, por ahora no se investiga a individuos en particular.

Desde la fiscalía confirmaron a Tiempo de San Juan que, hasta el momento, ninguna de las entidades requeridas respondió los oficios enviados. Entre ellas figuran además de la AFA, la Caja de Acción Social -autoridad de aplicación de la ley de juego online en la provincia-, ARCA (ex AFIP) y los sitios de apuestas mencionados en la denuncia. Se espera por la información de esas entidades para avanzar y poder encuadrar la denuncia.

“Estamos esperando respuestas para ver si hay elementos que configuren algún tipo de delito. La denuncia es contra las casas de apuestas”, explicó el fiscal Nicolás Alvo a este medio.

Cabe destacar que la chispa que encendió la alarma fue el polémico partido entre Sportivo Desamparados y Peñarol, jugado en mayo pasado, con cuatro penales, tres expulsiones y más de 15 minutos de tiempo adicional. Aquel escándalo derivó en la suspensión de la fecha completa y en una investigación interna de la Liga, con más de una decena de testimonios, incluidos los de entrenadores que denunciaron presiones para arreglar partidos. Desde entonces, el caso avanzó hasta convertirse en una denuncia penal con pruebas digitales y evidencia reservada, que podría ampliarse en los próximos días si llega la información solicitada a Buenos Aires.

En paralelo, empezaron a trascender imágenes de partidos del torneo local que aparecían en plataformas como BPlay -habilitada en otras provincias pero no en San Juan- y en páginas ilegales como Celu Apuestas. La Liga ya advirtió que no autorizó el uso de sus contenidos y por eso fue a la Justicia para iniciar una investigación a fondo.