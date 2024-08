¿Lionel Messi vuelve a una convocatoria del Inter Miami?: la respuesta del Tata Martino

En Inter Miami se encendieron las alarmas durante la final de la Copa América cuando Lionel Messi pidió el cambio durante el complemento del encuentro entre Argentina y Colombia. Desde ese entonces el capitán de la selección argentina no juega de manera oficial con las Garzas.

La palabra del Tata Martino

“Está cada vez mejor. Todavía no está con el alta médica, pero determinaremos hoy si puede viajar a Chicago o no”, lanzó sin rodeos el ex estratega del Barcelona de España, la selección de Paraguay y la de Argentina en la conferencia de prensa previa al entrenamiento. “Ya con balón hace varias semanas que está entrenando. Primero con el cuerpo médico y preparados físicos, y luego se integró en algunos lapsos con el grupo. Estamos con esa evaluación”, agregó.

No obstante, el Tata recalcó que la decisión final será consensuada con el ocho veces ganador del Balón de Oro. “Hablaremos con él, para ver cómo se va sintiendo. Es una lesión que lleva, creo, más de seis semanas. Tiene que estar tranquilo, seguro”, manifestó. Y, para concluir el tema, afirmó: “Vamos a ver en el entrenamiento de hoy, hizo una semana bastante bien, teniendo participaciones con el grupo. Todavía no tiene el alta médica. Hoy lo determinaremos si puede viajar o no”.

Vale recordar que en su momento, desde el club informaron que el rosarino “sufre una lesión ligamentaria en el tobillo derecho” y que “la disponibilidad del capitán dependerá de periódicas evaluaciones y el progreso de su recuperación”. El campeón del Mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América con la selección argentina tuvo que usar una bota ortopédica en su tobillo durante algunos días, la cual lució en las tribunas del Chase Stadium cuando acudió al estadio para alentar a sus compañeros. Ante este cuadro de situación, Lionel Scaloni decidió no convocarlo para los siguientes partidos de la Albiceleste por las Eliminatorias Sudamericanas (el jueves 5 de septiembre ante Chile en el Monumental y el martes 10 ante Colombia en condición de visitante).

Los desafíos del Inter Miami

Tras perderse los últimos 12 encuentros con la franquicia estadounidense y quedar fuera de la Leagues Cup a manos de Columbus Crew en octavos de final (lo de Ohio luego se quedarían con el título), Inter Miami ahora apunta todos sus cañones a la Major League Soccer, competencia que lo tiene como líder de la Conferencia Este con 56 unidades, ocho más que su escolta Cincinnati FC. Los de Gerardo Martino también son el equipo que más puntos cosechó en la temporada regular, ya que el líder de la Conferencia Oeste, Los Ángeles Galaxy, acumulan unas 52 unidades.

En lo que respecta a la práctica de este viernes, la Pulga comenzó realizando ejercicios a la par de sus compañeros y jugando un rondo junto a sus compinches Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Sin embargo, en la recta final del entrenamiento, y mientras hablaba con algunos integrantes del cuerpo técnico, Lionel Messi empezó a tocarse el tobillo derecho. Luego se dirigió a un costado del campo de juego y realizó trabajos por separado.

