Bombazo: Lionel Messi adelantó en qué club se va a retirar del fútbol profesional

Por su parte, la Pulga se refirió a los partidos que le quedan. “Yo tampoco estoy preparado para dejar el fútbol. Toda mi vida hice eso, me encanta jugar a la pelota, disfruto del entrenamiento del día a día, los partidos”.

“Tengo miedo a que se termine todo”

Sincero, Messi contó que le da vértigo el desenlace de su carrera. “Tengo un poco de miedo a que se termine todo, siempre está. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá (a Miami). El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también”, explicó el capitán de la Albiceleste.

A pesar de eso, aseguró que intenta enfocar su mente en el fútbol y no en su despedida. “No lo pienso, intento disfrutar, por eso disfruto muchísimo más todo porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado, en la Selección, donde tengo compañeros y amigos también, y muchos. Y disfruto de los pequeños detalles, que sé que cuando no juegue más voy a extrañar”, profundizó en charla con ESPN.

El día que Lionel Messi habló sobre la posible fecha de su retiro

Semanas atrás, el capitán argentino habló en el podcast Big Time! de Arabia Saudita y aunque reconoció que intenta no pensar “más allá”, aseguró que tiene un panorama acerca de su despedida del fútbol profesional: “Será en el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, que no ayudo a mis compañeros. Como decía, soy muy autocrítico. Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré, sin pensar en la edad”.

