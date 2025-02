¿Lionel Messi, presente en el Super Bowl?: lo que se sabe

Lionel Messi , la estrella de Inter Miami y la Selección Argentina, tiene , según algunas versiones periodísticas, intenciones de asistir al Super Bowl LIX , que se jugará el 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans . Sin embargo, aún no está confirmado que el futbolista pueda estar presente en la final de la National Football League ( NFL ).

¿Irá Lionel Messi al Super Bowl? Su apretada agenda deportiva

Según comentó una fuente cercana al ex Barcelona FC a USA TODAY, el deseo de Messi de presenciar el duelo entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles en el Super Bowl 2025 depende de su apretada agenda deportiva.El capitán de la Selección Argentina tiene un partido de pretemporada con Inter Miami en Honduras el sábado a las 20 horas (ET). En tanto, la final de la NFL comenzará a las 18.30 (ET) en Nueva Orleans.