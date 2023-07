Lionel Messi en el Inter Miami: cómo ver por todos sus partidos por internet

Dado que MLS es un servicio separado al de Apple TV, no hace falta que los usuarios abonen la membresía de esta última aplicación. Eso sí, quienes ya estén pagando por el servicio, accederán a un descuento especial para ver la MLS. A continuación, todos los detalles.

Lionel Messi en el Inter: dónde puedo ver sus partidos

El primer requisito para suscribirse al MLS Season Pass es tener un Apple ID; esto es, la cuenta que habilita el acceso a los servicios de Apple. Pero más allá de los propietarios de un iPhone u otros dispositivos de esta marca, cualquier usuario puede crear un perfil desde la web.

Para quienes no tengan un Apple ID, los pasos a seguir son:

Ingresar a "tv.apple.com".

Hacer clic sobre la pestaña "MLS Season Pass" para acceder únicamente al servicio streaming del torneo.

Seleccionar la opción de "Sign In".

Hacer clic en "Crear nuevo Apple ID".

Llenar el formulario de ingreso, que solicitará datos como nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico y establecer cuál será la contraseña a usar en el servicio.

Se enviará un mensaje de verificación del correo electrónico señalado y el usuario deberá introducir el código de acceso para continuar con el proceso.

La página solicitará datos de facturación: número de la tarjeta débito o crédito, dirección, código postal, número de teléfono, etc. Sin embargo, esto no quiere decir que se completará la compra inmediatamente. Cualquier cobro se hará luego de realizada la suscripción.

Una vez concluido este proceso, los interesados deben dirigirse a Apple TV+, buscar MLS Season Pass, ingresar su Apple ID y abonar el servicio. En caso de que el usuario no tenga una suscripción de Apple TV+, se cobrará el precio completo del pase (u$s 15 al mes o u$s 99 por la temporada).

FUENTE: El Cronista