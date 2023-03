Las que bancan los trapos: quiénes son las parejas los grandes deportistas argentinos

Play off

Play off UPCN fue más que River y abrochó el primer partido de la serie

Sí. Tal vez viven otra realidad, otro contexto y en otra economía, pero muchas no dejan de estar solas y sufrir el desarraigo por más que las rodee el lujo. Porque siempre esa frase se pone en boca de tantos y capaz no lo es. Seamos sinceros, una red social es eso. Una red que muestra una parte y no el todo por más que vivan como Reinas.

Esto viene a colación luego de la foto que subió Agustín Canapino junto a su novia Josefina Di Palma. El arrecifeño de 33 años y campeón argentino de las tres categorías más importantes del mundo motor le dedicó un tierno posteo en la red social. Destacando el apoyo de su pareja en el sueño de subirse por primera vez a un Indy Car y haberlo acompañado a Estados Unidos para hacer una temporada completa.

Nunca atrás, a la par

Solemos escuchar con frecuencia una frase que se repite generación a generación. Pero que generación a generación tratamos de corregir. Siempre se dijo que “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”. Y, ¿es así? Porque no mejor decir al lado. Suena más lindo, ¿o no? O tal vez más real.

Ellas se bancan lo que sea. Sus estudios, sus sueños, sus profesiones, sus familias, sus amigos e incluso relegan cosas para estar ahí. Al pie del cañón. Con familias nuevas por armar, con metas nuevas por cumplir y también porque no por encontrar su espacio en nuevo país para no ser catalogada nomás como “la mujer de”.

Mujeres mundialistas

Y fue también en Qatar 2022 donde las novias, esposas y parejas de los jugadores también fueron de fierro. Al igual que todo el grupo familiar que les hicieron el aguante ellas fueron clave a la hora de dar alguna palabra de aliento.

A muchas las conocíamos y a otras las fuimos descubriendo en notas y/o anécdotas, pero sobre todo, cuando de posteo se trataba los Campeones del Mundo hacían alguna dedicatoria en especial. Demostrando así no sólo su amor, sino su agradecimiento.

Ese mismo que está presente en los miles y miles de mujeres que son el sostén de familia, que sale a la calle a laburar y que también “se bancan todas” sin ser tapa de revista. Por eso, además de conmemorarse un día especial donde la violencia de género no da tregua y los espacios cuestan más a la hora de ganar territorio es necesario reconocer a ellas.

Tanto las visibles como las invisibles. Todas. Absolutamente todas.