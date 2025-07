Las Panteritas de la sanjuanina López Moya cayeron ante Italia en octavos de final

Con el resultado, Argentina quedó relegada a competir por los puestos 9° a 16° de la clasificación general. El siguiente partido de las Panteritas será ante Alemania (perdió 2-3 ante EEUU), este viernes 11 de julio, desde las 16:15 horas de nuestro país. En esta instancia, los demás cruces serán China Taipéi vs. Tailandia, Serbia vs. Croacia y México vs. Bélgica.

El viernes 11 también se jugarán los partidos de cuartos de final, con las ocho selecciones que continúan su camino al título. Los cotejos serán China vs. Turquía, Bulgaria vs. Brasil, Japón vs. Polonia y Estados Unidos vs. Italia.