Las estadísticas de Edinson Cavani que preocupan a todo Boca

No fue la noche de Edinson Cavani. Su cara de fastidio, bronca y los gestos intentando encontrar alguna explicación a las múltiples chances marradas ante Sarmiento revelan que ese delantero implacable que llegó desde Europa todavía no puede ser él mismo; o, en definitiva, esa versión que lo catapultó entre los siete máximos goleadores del mundo en actividad. Hace siete partidos que no llena la red, él lo lamenta y todo Boca, que ayer no pasó del empate, también.