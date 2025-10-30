Lanús le ganó a la U de Chile y jugará por la corona de la Sudamericana

Lanús volvió a escribir una página gloriosa en su historia. En una noche cargada de emoción en La Fortaleza, el Granate se impuso 1-0 ante Universidad de Chile y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil.

Copa Sudamericana Lanús sufrió un empate con polémica ante Universidad de Chile en una caliente semifinal de la Sudamericana

Violencia "¿Hasta que no maten a un jugador no van a aprender?": la bronca de todo Lanús por el recibimiento violento en Chile

El único gol del encuentro lo marcó Rodrigo Castillo a los 16 minutos del segundo tiempo, tras una jugada colectiva que desató la locura en las tribunas. Con ese tanto, el Granate selló la serie luego del 2-2 obtenido en la ida en Santiago, y logró meterse nuevamente en una definición internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1984038692353360071&partner=&hide_thread=false "Castillo":

Por el gol de Lanús ante Universidad de Chile en la #Sudamericana pic.twitter.com/KoO5Rdytx8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 30, 2025

Lanús mostró solidez defensiva y carácter para manejar los tiempos del partido, apoyado por su gente, que colmó las tribunas del estadio en una verdadera fiesta.

Con este triunfo, el conjunto del Sur bonaerense irá por su segunda Copa Sudamericana, después de la consagración de 2013, y buscará seguir agrandando su historia en el continente frente a un duro rival brasileño.