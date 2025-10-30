jueves 30 de octubre 2025

A la final

Lanús le ganó a la U de Chile y jugará por la corona de la Sudamericana

El Granate se impuso por la mínima frente al elenco chileno con un tanto de Castillo y clasificó a la final del certamen. El global terminó 3-2 para el equipo argentino, que jugará la final frente al cuco de Atlético Mineiro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Lanús volvió a escribir una página gloriosa en su historia. En una noche cargada de emoción en La Fortaleza, el Granate se impuso 1-0 ante Universidad de Chile y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil.

El único gol del encuentro lo marcó Rodrigo Castillo a los 16 minutos del segundo tiempo, tras una jugada colectiva que desató la locura en las tribunas. Con ese tanto, el Granate selló la serie luego del 2-2 obtenido en la ida en Santiago, y logró meterse nuevamente en una definición internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1984038692353360071&partner=&hide_thread=false

Lanús mostró solidez defensiva y carácter para manejar los tiempos del partido, apoyado por su gente, que colmó las tribunas del estadio en una verdadera fiesta.

Con este triunfo, el conjunto del Sur bonaerense irá por su segunda Copa Sudamericana, después de la consagración de 2013, y buscará seguir agrandando su historia en el continente frente a un duro rival brasileño.

Temas
