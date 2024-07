La terrible confesión de un jugador tras el descenso de su equipo: "Pensé en hacer una locura"

"Lamentablemente me tocó estar en un momento muy duro de Central . Jugué en este equipo desde los 10 años hasta los 23 que me fui. Hoy, fue la primera vez que jugué en es este estadio después de 14 años", contó ante el micrófono de TyC Sports para el programa Paso a Paso.

"Algunos de la gente, no todos, me demostraron su descontento. Sé que soy uno de los culpables de lo que pasó ese día. Pero a mí me dolió porque era jugador de fútbol y era hincha de Central. Fue un momento muy duro en mi vida, no solamente en lo deportivo", agregó rememorando lo que fue el día de la pérdida de categoría.

Tras su salida de la Academia Rosarina, Galíndez emigró al fútbol ecuatoriano, en el que tras varios años de buenos rendimientos llegó a nacionalizarse y a jugar en la Selección de Ecuador. Pero para llegar a ese punto le tocó empezar desde muy abajo. Así lo relató: "Mucha gente no lo sabe, pero después de enfrentar a jugadores como Riquelme, a Palermo y Verón y jugar en este estadio con 40 mil personas todos los días acá en Argentina, un día me encontré entrando en la Serie B de Ecuador con 200 personas en la cancha".

Fue entonces cuando reveló que en esa instancia llegó a cruzársele por la cabeza la idea de atentar contra su vida: "No voy a hacer una locura, como en ese momento si lo pensé", aseguró. "¿Locura de qué tipo?", le preguntó el notero de TyC Sports. "Cualquier cosa. Sobre mi vida", se explicó el arquero de Huracán.

Afortunadamente, logró salir adelante y dejó atrás esos pensamientos, como detalló a continuación: "Pase momentos duros. Hoy después de haber podido soportar eso, puedo soportar cualquier cosa. Y soy feliz de haber podido superar eso, porque después me encontré un día jugando un Mundial (Qatar 2022). Uno se acuerda también de esas cosas. Vale la pena también el aprendizaje", concluyó Galíndez.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude, llame: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) _ (011) 5275-1135 ó 0800 345 1435 (desde todo el país). Su llamado es personal, confidencial y anónimo.