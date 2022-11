La tercera para José Luis Páez, ahora como DT

"La realidad es que ellos merecen todo esto. Los jugadores. Mis jugadores. La realidad del deporte es que los técnicos somos pasantes, los jugadores son los que quedan. Y a ellos hay que felicitarlos, a mi no. Yo he sido un acompañante, he dado unas ideas, los he podido agrupar, los he podido tener y trabajar en ese concepto mío que siempre he podido tener que es fuerza, inteligencia y coraje. Fuerza porque lo que han hecho hoy con ella es inhumano, inteligencia porque en ciertas partes del partido fueron muy inteligentes y coraje, ¿Qué les parece? Después de estar 2 a 0 abajo, repuntaron con creces”, expresó el entrenador post victoria.

El Negro también le dedicó el título a Matías Pascual, ausente tras sufrir una grave lesión en semifinales: “Una vez más, a estos grandes jugadores los pudo el nerviosismo, las ansias. Jugar acá no es fácil, con la presión de la gente. Sabíamos a lo que íbamos. Pero tenemos un ángel allá arriba que nos acompaña. Varios ángeles. Mati Pascual que nos dio una fuerza inhumana en el mensaje de hoy. Antes de ayer nos fuimos muy tristes, pero hoy nos dio una fuerza que de verdad no es humana. Dedicarle esto a el no es poco. Entiendo como jugador la ausencia, el no estar presenciándolo, pero ha estado permanentemente. Todos hablábamos de él. Inclusive cuando estamos en el banco de suplentes".