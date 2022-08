La pelota se pone a rodar en la cuarta fecha del Torneo Local: partidazos, antecedentes y una espina

Otro de los partidos que tendrá su condimento especial será el de Del Bono-Unión, quizás no por el Bodeguero si no por el Azul, quien viene con una semana intensa tras la renuncia de Solera que finalmente no se fue, y el reclamo de los hinchas que pedían que el presidente Peña se fuera. Después de todo ese caos, el último campeón saltará a la cancha a demostrar que nunca pasó nada.